Durante la época navideña es habitual que los mexicanos consuman alimentos altos en grasas y azúcares, lo que puede comprometer el estado de su salud. En este escenario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una serie de recomendaciones para cuidarse en estas fechas.

Consumir porciones moderadas, la mejor forma de disfrutar la cena navideña

Alma Belén Membrila Torres, nutrióloga del IMSS, sugiere, en primer lugar, sustituir los alimentos altos en carbohidratos por opciones horneadas, tés sin azúcar o agua natural, y servir porciones adecuadas según la edad.

Para adultos recomienda usar un plato de unos 23 centímetros de diámetro y para menores uno de 19 centímetros, distribuyendo el contenido así: verduras, una cuarta parte de proteína animal, y el resto cereal o pasta.

Para personas con condiciones como diabetes o hipertensión, la especialista sugiere priorizar ensaladas de verduras y moderar las raciones, a fin de mantener controlados niveles de glucosa y presión.

Incluso cuando la cena incluye guisos tradicionales, conviene elegir versiones más simples o ligeras (por ejemplo, preferir enchiladas sobre platillos cargados de azúcar).

En cuanto a bebidas, el IMSS recomienda evitar refrescos o jugos azucarados, optando por agua simple, aguas de sabor sin azúcar o tés con hierbas como jamaica, limón, menta o hierbabuena.

Tres recetas saludables para la cena navideña

Si deseas tener una cena navideña sin sacrificar al ambiente festivo, pero tampoco tu nutrición, puedes optar por una de las recetas que recomienda El Dr. Jorge Ramírez, especialista en obesidad:

1. Ensalada navideña de fruta con yogurt

Para 3 porciones. Combina manzana verde, manzana roja, piña, uvas, zanahoria rallada, apio y nuez, todo mezclado con yogurt natural estilo griego en lugar de mayonesa o crema. Esta versión ligera aporta fibra, vitaminas y grasas saludables, ideal como entrada o acompañamiento.

2. Ensalada de betabel, brócoli y manzana con aderezo de ajonjolí

Para 4 porciones. Mezcla betabel rallado, zanahoria, brócoli, manzana verde y semillas de girasol, aderezado con una salsa casera de ajonjolí, limón, aceite de oliva y un toque de miel o maple.

Si se prefiere un sabor más suave, el brócoli se puede blanquear ligeramente. Esta ensalada ofrece fibras, antioxidantes y grasas vegetales buenas para el corazón.

3. Lomo de cerdo al horno con salsa de ciruela y naranja

Para 6 a 8 personas. El lomo se sella primero en sartén, se hornea a 180 °C durante alrededor de una hora y media a do horas cubierto con una salsa elaborada con chiles pasilla, ciruelas pasa sin hueso y jugo de naranja.

La salsa aporta un balance de sabor dulce-ácido sin exceso de azúcar refinada, y al hornearse el lomo conserva sus jugos naturales, reduciendo la necesidad de grasa añadida. Este platillo puede ser ideal como la proteína principal de la cena navideña.

El Dr. Ramírez enfatiza que estos cambios —sustituir harinas refinadas por integrales, aderezos caseros y una mayor presencia de frutas y verduras— facilitan mantener hábitos saludables sin perder tradición.

