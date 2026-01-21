¿Qué alimentos debes evitar cuando tienes gripe?

Fiebre alta, escalofríos, congestión nasal y dolor de garganta forman parte de la lista de molestias generadas por la gripe, no obstante, consumir algunos alimentos mientras se está enfermo puede agravar los síntomas.

En la actualidad se registra una circulación activa de virus respiratorios en México. En el país, entre los meses de octubre y mayo suelen registrarse más casos de gripe, con picos en diciembre y febrero, los cuales coinciden con la época de descenso de temperaturas.

Ante esta situación, es fundamental que las personas contagiadas sigan las indicaciones proporcionadas por sus médicos, como la correcta toma de medicamentos, así como cuidar la dieta para evitar mayores molestias.

Alimentos que NO debes comer si tienes gripa

Una mala elección de alimentos puede representar un obstáculo para recuperar un buen estado de salud. En este contexto, expertos recomiendan evitar las siguientes comidas y bebidas:

Alimentos altos en grasas: este tipo de comida es difícil de digerir, lo que puede hacer que el cuerpo destine la energía que necesita para recuperarse a procesarla, empeorando síntomas como la fatiga.

Alimentos con bordes puntiagudos: papas, tostadas, snacks crujientes y otro tipo de alimentos con bordes puntiagudos pueden irritar y lastimar la garganta ya inflamada y sensible, empeorando algunos síntomas.

Alcohol: la ingesta de alcohol empeora la deshidratación y debilita el sistema inmune, además de que irrita la garganta e interfiere con el funcionamiento de los medicamentos, lo que retrasa la recuperación. En su lugar se recomienda tomar líquidos claros como agua y caldos.

Comida procesada: este tipo de alimentos modificados carecen de nutrientes esenciales y, al contener altas cantidades de sodio, aditivos y azúcares, promueven la deshidratación, jugando un papel fundamental para impedir la recuperación.

MB