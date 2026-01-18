Los mejores consejos para no fracasar en tu propósito de hacer ejercicio este 2026

Uno de los propósitos de año nuevo más recurrentes es adquirir el hábito de hacer ejercicio, no obstante, pese a la motivación inicial, muchas personas suelen abandonar sus metas y dejar de acudir a gimnasio después de unas cuantas semanas.

Con el objetivo de que eso no te pase este 2026, aquí te traemos los mejores consejos para que la actividad física sea constante.

En este contexto, aplicar estrategias realistas que ayuden a convertir la actividad física en parte de la rutina diaria es fundamental.

Los mejores consejos para iniciar el hábito de hacer ejercicio este 2026

Lejos de bajar de peso, mantenerte en forma, reducir el estrés, mejorar la salud cardiovascular y aumentar la energía son parte de los beneficios; así que, con pequeños cambios en tu rutina, lograrás una rutina duradera y saludable.

Definir tu meta

El primer paso para iniciar el hábito de hacer ejercicio es definir metas claras y alcanzables. En lugar de proponerse entrenar todos los días, los especialistas recomiendan comenzar con dos o tres sesiones semanales.

Con este pequeño cambio se reduce la presión y facilita la constancia, estableciendo objetivos medibles como completar una rutina corta, permite evaluar el progreso paulatinamente.

Expertos de la Clínica Mayo recomiendan aumentar lentamente la intensidad (no más de un 10% a la semana) hasta llegar a un nivel moderado o intenso.

Actividades agradables

Otro consejo clave es elegir una actividad que resulte agradable, porque no todas las personas disfrutan el gimnasio; algunas prefieren bailar, nadar, correr o practicar yoga. Cuando el ejercicio se asocia con placer y bienestar, aumenta la motivación y disminuye la probabilidad de abandono.

Si no cuentas con el tiempo suficiente para salir de casa, existen múltiples opciones digitales, como aplicaciones y entrenamientos en línea con ejercicios que beneficiarán tu salud.

Planificar tu tiempo

La planificación también juega un papel importante, al agendar el ejercicio como parte de tu rutina diaria y al darle prioridad, poco a poco se volverá constante. Elige un horario fijo, ya sea por la mañana o por la tarde, contribuye a crear una rutina estable.

Escuchar tu cuerpo

Uno de los errores más frecuentes al comenzar a hacer ejercicio es excederse, lo que puede provocar lesiones o fatiga a las pocas semanas de comenzar, por ello iniciar con intensidad moderada y aumentar el esfuerzo de manera gradual permite que el cuerpo se adapte.

Constancia y acompañamiento

El acompañamiento es otro factor que impulsa la constancia; detalles como entrenar con amigos, unirse a grupos o compartir avances en redes sociales genera compromiso y apoyo que favorecerá tu motivación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

