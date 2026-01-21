¿Tomar por mucho tiempo omeprazol puede causar cáncer? Nuevo estudio aclara la duda

El consumo prolongado de inhibidores de la bomba de protones —medicamentos ampliamente recetados como el omeprazol para tratar el reflujo ácido y las úlceras— podría no estaría asociado a un aumento en el riesgo de cáncer gástrico.

Así lo señala un estudio observacional centrado en el adenocarcinoma, el tipo más frecuente de cáncer de estómago, que analizó registros de salud de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia a lo largo de 26 años, entre 1994 y 2020. Los hallazgos contradicen investigaciones previas que sugerían una posible relación entre el uso prolongado de estos fármacos y el desarrollo de esta enfermedad.

El hallazgo, publicado en la revista The BMJ, debería suponer "un alivio" para los pacientes que necesitan un tratamiento prolongado con inhibidores de la bomba de protones y es valioso para la toma de decisiones clínicas en el ámbito sanitario, afirman los investigadores.

Desde la década de 1980 existe el temor de que estos fármacos puedan provocar cáncer de estómago. Investigaciones recientes relacionaron su uso con un aumento del riesgo de aproximadamente el doble, pero la bibliografía se ve obstaculizada por varias limitaciones metodológicas, lo que hace que esta posible asociación sea incierta, detalla un comunicado de la revista.

El estudio incluyó 17.232 casos con adenocarcinoma gástrico y 172.297 controles.

Se registró el uso a largo plazo (más de un año) de inhibidores de la bomba de protones y antagonistas de los receptores H2 (otra clase de fármacos -como la famotidina- utilizados para reducir el ácido estomacal).

Se tuvieron en cuenta otros factores, como la edad, el sexo, el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori, la úlcera péptica, las enfermedades relacionadas con el tabaquismo y el alcohol, la obesidad o la diabetes tipo 2 y el uso de determinados medicamentos.

Tras ajustar estos factores, los investigadores no encontraron ninguna asociación entre el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores H2 y el aumento del riesgo de cáncer de estómago.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la causa y el efecto. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, los autores no pueden descartar la posibilidad de que factores no medidos, como la dieta y los antecedentes familiares de cáncer de estómago, puedan haber influido en los resultados, aclaran las mismas fuentes.

Sin embargo, señalan que este estudio multinacional, basado en hasta 26 años de datos de registros de alta calidad, les permitió mitigar muchos de los sesgos y otros problemas que afectaban a investigaciones anteriores sobre este tema.

"Este estudio multinacional y poblacional, en el que realizamos grandes esfuerzos para evitar y evaluar los problemas metodológicos de la literatura existente, indica que el uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones podría no estar asociado con un mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma gástrico no cardial", escriben los autores en su artículo.

