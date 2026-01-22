La espirulina es un suplemento alimenticio que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus posibles beneficios para la salud. Se trata de una microalga de color verde azulado que se consume principalmente en polvo, cápsulas o tabletas y que suele promocionarse como un “superalimento”. Sin embargo, su consumo también plantea dudas sobre posibles riesgos y contraindicaciones.La espirulina es rica en proteínas, ya que puede contener hasta un 60–70 % de este nutriente, además de aportar vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Entre sus componentes destacan el hierro, el magnesio, el yodo en pequeñas cantidades y la ficocianina, un antioxidante natural.Por estas características, muchas personas la utilizan como complemento para mejorar la alimentación, especialmente quienes siguen dietas vegetarianas o buscan aumentar su ingesta de nutrientes.Diversos estudios han señalado que la espirulina podría aportar beneficios cuando se consume de forma moderada y bajo supervisión adecuada. Entre los más mencionados se encuentran:A pesar de sus beneficios potenciales, la espirulina no está exenta de riesgos. Algunos efectos adversos pueden presentarse, especialmente cuando se consume en exceso o sin control:Además, no se recomienda su consumo sin supervisión médica en personas embarazadas, en periodo de lactancia o que tomen medicamentos anticoagulantes.En general, la espirulina puede ser segura para la mayoría de las personas adultas sanas si se consume en dosis moderadas y se adquiere de proveedores certificados. No debe considerarse un medicamento ni un sustituto de una dieta equilibrada.La espirulina puede ofrecer beneficios nutricionales interesantes y apoyar la salud en ciertos casos, pero también conlleva riesgos si se consume de manera indiscriminada o sin información adecuada. Antes de incorporarla de forma regular, es recomendable consultar a un profesional de la salud, especialmente si se tienen condiciones médicas previas.Con información de Cleveland Clinic y Revisión sistemática en PubMedBB