La espirulina es un suplemento alimenticio que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus posibles beneficios para la salud. Se trata de una microalga de color verde azulado que se consume principalmente en polvo, cápsulas o tabletas y que suele promocionarse como un “superalimento”. Sin embargo, su consumo también plantea dudas sobre posibles riesgos y contraindicaciones.

¿Qué es la espirulina y por qué se consume?

La espirulina es rica en proteínas, ya que puede contener hasta un 60–70 % de este nutriente, además de aportar vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Entre sus componentes destacan el hierro, el magnesio, el yodo en pequeñas cantidades y la ficocianina, un antioxidante natural.

Por estas características, muchas personas la utilizan como complemento para mejorar la alimentación, especialmente quienes siguen dietas vegetarianas o buscan aumentar su ingesta de nutrientes.

Posibles beneficios para la salud

Diversos estudios han señalado que la espirulina podría aportar beneficios cuando se consume de forma moderada y bajo supervisión adecuada. Entre los más mencionados se encuentran:

Apoyo al sistema inmunológico, gracias a su contenido antioxidante.

Reducción de inflamación, asociada a la ficocianina.

Mejora en el perfil de colesterol, ya que podría ayudar a disminuir los niveles de colesterol total y triglicéridos.

Fuente de energía, debido a su aporte nutricional concentrado.

Apoyo en casos de anemia leve, por su contenido de hierro, aunque no sustituye tratamientos médicos.

Riesgos y efectos secundarios

A pesar de sus beneficios potenciales, la espirulina no está exenta de riesgos. Algunos efectos adversos pueden presentarse, especialmente cuando se consume en exceso o sin control:

Problemas digestivos, como náuseas, gases o diarrea, sobre todo al iniciar su consumo.

Riesgo de contaminación, ya que productos de baja calidad pueden contener metales pesados, bacterias o toxinas.

Reacciones alérgicas, poco comunes, pero posibles.

Interacciones con enfermedades autoinmunes, ya que puede estimular el sistema inmunológico y empeorar ciertos padecimientos.

Además, no se recomienda su consumo sin supervisión médica en personas embarazadas, en periodo de lactancia o que tomen medicamentos anticoagulantes.

¿Es segura la espirulina?

En general, la espirulina puede ser segura para la mayoría de las personas adultas sanas si se consume en dosis moderadas y se adquiere de proveedores certificados. No debe considerarse un medicamento ni un sustituto de una dieta equilibrada.

La espirulina puede ofrecer beneficios nutricionales interesantes y apoyar la salud en ciertos casos, pero también conlleva riesgos si se consume de manera indiscriminada o sin información adecuada. Antes de incorporarla de forma regular, es recomendable consultar a un profesional de la salud, especialmente si se tienen condiciones médicas previas.

Con información de Cleveland Clinic y Revisión sistemática en PubMed

