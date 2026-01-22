Jueves, 22 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Para qué se usa la espirulina y es verdad que tiene riesgos para la salud?

No se recomienda su consumo sin supervisión médica en personas embarazadas, en periodo de lactancia o que tomen medicamentos anticoagulantes

Por: El Informador

La espirulina puede ofrecer beneficios nutricionales interesantes y apoyar la salud en ciertos casos, pero también conlleva riesgos si se consume de manera indiscriminada o sin información adecuada. CANVA

La espirulina puede ofrecer beneficios nutricionales interesantes y apoyar la salud en ciertos casos, pero también conlleva riesgos si se consume de manera indiscriminada o sin información adecuada. CANVA

La espirulina es un suplemento alimenticio que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus posibles beneficios para la salud. Se trata de una microalga de color verde azulado que se consume principalmente en polvo, cápsulas o tabletas y que suele promocionarse como un “superalimento”. Sin embargo, su consumo también plantea dudas sobre posibles riesgos y contraindicaciones.

¿Qué es la espirulina y por qué se consume?

La espirulina es rica en proteínas, ya que puede contener hasta un 60–70 % de este nutriente, además de aportar vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Entre sus componentes destacan el hierro, el magnesio, el yodo en pequeñas cantidades y la ficocianina, un antioxidante natural.

 CANVA
 CANVA

LEE: ¿Tomar por mucho tiempo omeprazol puede causar cáncer? Nuevo estudio aclara la duda

Por estas características, muchas personas la utilizan como complemento para mejorar la alimentación, especialmente quienes siguen dietas vegetarianas o buscan aumentar su ingesta de nutrientes.

Posibles beneficios para la salud

Diversos estudios han señalado que la espirulina podría aportar beneficios cuando se consume de forma moderada y bajo supervisión adecuada. Entre los más mencionados se encuentran:

  • Apoyo al sistema inmunológico, gracias a su contenido antioxidante.
  • Reducción de inflamación, asociada a la ficocianina.
  • Mejora en el perfil de colesterol, ya que podría ayudar a disminuir los niveles de colesterol total y triglicéridos.
  • Fuente de energía, debido a su aporte nutricional concentrado.
  • Apoyo en casos de anemia leve, por su contenido de hierro, aunque no sustituye tratamientos médicos.
 CANVA
 CANVA

Riesgos y efectos secundarios

A pesar de sus beneficios potenciales, la espirulina no está exenta de riesgos. Algunos efectos adversos pueden presentarse, especialmente cuando se consume en exceso o sin control:

  • Problemas digestivos, como náuseas, gases o diarrea, sobre todo al iniciar su consumo.
  • Riesgo de contaminación, ya que productos de baja calidad pueden contener metales pesados, bacterias o toxinas.
  • Reacciones alérgicas, poco comunes, pero posibles.
  • Interacciones con enfermedades autoinmunes, ya que puede estimular el sistema inmunológico y empeorar ciertos padecimientos.

Además, no se recomienda su consumo sin supervisión médica en personas embarazadas, en periodo de lactancia o que tomen medicamentos anticoagulantes.

LEE: 5 Señales al ir al baño que podrían significar cáncer de colon

¿Es segura la espirulina?

En general, la espirulina puede ser segura para la mayoría de las personas adultas sanas si se consume en dosis moderadas y se adquiere de proveedores certificados. No debe considerarse un medicamento ni un sustituto de una dieta equilibrada.

La espirulina puede ofrecer beneficios nutricionales interesantes y apoyar la salud en ciertos casos, pero también conlleva riesgos si se consume de manera indiscriminada o sin información adecuada. Antes de incorporarla de forma regular, es recomendable consultar a un profesional de la salud, especialmente si se tienen condiciones médicas previas.

Con información de Cleveland Clinic y Revisión sistemática en PubMed

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones