Esto le pasa a tu cabello si te haces trenzas todos los días

Hay diversas maneras de peinar nuestro cabello, especialmente para las mujeres. Uno de los peinadas más comunes son las trenzas; se trata de un peinado rápido, fácil y práctico que puede utilizarse en muchas ocasiones, como para hacer ejercicio, trabajar o incluso dormir. Esto lleva a muchas personas a preguntarse si es bueno trenzar el cabello todos los días; a continuación, te damos la respuesta.

Lee también: 5 Señales al ir al baño que podrían significar cáncer de colon

¿Es bueno hacerse trenzas en el cabello?

Si eres de aquellas personas que las trenzas no pueden faltar en tu rutina de peinados, esta información puede ser de tu interés. Trenzar tu cabello todos los días sí podría traer efectos positivos, y estas son algunas de las ventajas de hacerlo de manera diaria:

Evitar que tu cabello se enrede con facilidad. Proteger tu cabello de puntas abiertas y de la resequedad, ya que al mantenerlo alineado difícilmente puede pasar esto. Peinarte ondas naturales sin necesidad de exponerlo al calor es posible, especialmente si duermes con el cabello trenzado, ya que resulta más fácil lucirlo de esta forma. Además las trenzas son ideales para la época de calor pues pueden ayudar a sentirte más fresca y cómoda durante esta temporada del año.

Tipos de trenzas

Existen variedad de trenzas que puedes lucir, así que no te aburras y prueba una diferente cada día; aquí te decimos algunas de estas:

Trenza francesa

Trenza holandesa

Trenza de cuerda

Trenza de espiga

Trenza doble

Trenza de alambre

Además de cuidar tu cabello trenzándolo, recuerda que es importante mantenerlo hidratado, así como desenredarlo con frecuencia utilizando un peine adecuado de acuerdo a tu tipo de cabello.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS