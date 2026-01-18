Esto debes hacer para cuidar tus manos del frío

¿Tus manos sufren con el frío? Estas son unas de las primeras pares del cuerpo en detectar los cambios bruscos de temperatura, además, el hecho de que se encuentran en contacto constante con el agua genera que puedan resecarse, irritarse e incluso agrietarse.

Si este es tu caso, no te preocupes, aquí te presentamos algunas medidas clave para conservar una buena apariencia en tus manos y mantenerlas saludables, incluso cuando el clima es helado.

Tips para cuidar las manos del frío

Hidratación constante

El primer paso para cuidar las manos en invierno es aplicar crema varias veces al día, no solo antes de dormir. Lo ideal es elegir fórmulas con ingredientes como manteca de karité, glicerina, ceramidas o aceites naturales, que ayuden a restaurar la barrera de la piel.

Un tip clave: hidratar justo después de lavarlas, cuando la piel aún está ligeramente húmeda. Esto ayuda a sellar mejor la humectación y evita que la piel "seque" por completo.

Guantes: el accesorio que sí protege

Usar guantes no es solo una cuestión de estilo. En temperaturas bajas, el viento reseca la piel rápidamente y puede provocar enrojecimiento y sensibilidad. Los guantes actúan como una barrera protectora, especialmente durante trayectos largos o en exteriores.

Para casa, una buena idea es aplicar una crema más densa por la noche y dormir con guantes de algodón. El resultado se nota desde el primer uso.

Cuidado con el agua y el jabón

El agua muy caliente puede ser reconfortante, pero también elimina los aceites naturales de la piel. Para cuidar las manos cuando hace frío, lo mejor es lavarlas con agua tibia y usar jabones suaves, preferentemente hidratantes. Evitar productos con alto contenido de alcohol también ayuda a prevenir la resequedad y la sensación tirante.

Uñas y cutículas también importan

Las cutículas secas y las uñas quebradizas son comunes en invierno. Aplicar aceite para cutículas o unas gotas de aceite natural (como almendra o jojoba) ayuda a mantenerlas flexibles y con buen aspecto. Este pequeño gesto no solo mejora la apariencia de las manos, también previene padrastros y molestias.

Cuidar las manos en temporada de frío no requiere una rutina complicada, sino constancia. Hidratar, proteger y elegir bien los productos hace que la piel se mantenga suave, luminosa y saludable incluso en los días más fríos. Porque sí: las manos también hablan de cuidado personal, incluso cuando baja la temperatura.

MB