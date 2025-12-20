Por qué la soltería después de los 40 no es mala

Ser soltero no es tan malo, por lo menos de acuerdo a voces de especialistas que rompen con el mito instalado desde hace mucho tiempo donde se apuesta por la vida en pareja como sinónimo de felicidad.

La soltería, históricamente vista como una etapa transitoria o incluso como un estado no deseado, ha evolucionado hacia un concepto más amplio y aceptado en la sociedad actual . Cada vez más personas eligen permanecer solteras, ya sea temporalmente o de manera permanente, priorizando su bienestar, independencia y metas personales por encima de las expectativas sociales tradicionales.

La doctora Bella DePaulo, psicóloga social de la Universidad de Harvard, ha dedicado su carrera a destacar los beneficios de la soltería, especialmente después de los 40 años. La especialista explica que los estudios recientes desmienten el mito de que las personas casadas son siempre más felices .

Su investigación revela que, a medida que las personas solteras pasan de la mediana edad a las décadas posteriores, sus niveles de felicidad tienden a aumentar. Esto contrasta con la idea de que el matrimonio es una fuente única de bienestar . "La soltería permite a las personas construir vidas basadas en sus propios intereses, fortalecer vínculos con amigos y familiares y disfrutar de la libertad de ser ellos mismos", asegura la psicóloga.

Una de las principales razones detrás de esta felicidad creciente es la capacidad de las personas solteras para mantener relaciones más sólidas y diversas. Mientras que el matrimonio puede llevar a una vida social más insular, los solteros suelen nutrir amistades y conexiones familiares que les proporcionan apoyo emocional y bienestar.

Además, DePaulo destaca la importancia de la soledad elegida, que no debe confundirse con la soledad indeseada.

La doctora DePaulo llama a las personas a reivindicar su soltería como una forma legítima y valiosa de vida . En su libro Solteros por Naturaleza y en su popular charla TED, señala que las actitudes hacia la soltería están cambiando a medida que aumenta el número de personas que eligen este estilo de vida.

"La soltería después de los 40 no es un estado de carencia, sino una oportunidad para vivir plenamente y con propósito", concluye.

Este enfoque de la doctora Bella DePaulo permite cuestionar los estereotipos sobre el matrimonio y abre el camino hacia una mayor aceptación social de las diferentes formas de vida, donde ser soltero puede ser tan enriquecedor como estar en pareja.

Con información de SUN

