Domingo, 21 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Los mejores regalos buenos, bonitos y baratos para Nochebuena

Sin importar a quién le darás un obsequio, en esta lista encontrarás algo que funcione

Por: SUN .

Cualquier cosa hecha a mano o por ti es una muy buena opción. CANVA

Cualquier cosa hecha a mano o por ti es una muy buena opción. CANVA

La temporada navideña suele representar magia, tiempo de calidad en familia y el cierre a todo un año lleno de emociones y momentos. 

Usualmente viene acompañada del olor a ponche, las coloridas piñatas y villancicos y letanías de las posadas, sin embargo, entre las prisas y los calendarios sociales totalmente saturados, saber qué regalar o cómo hacer un detalle a tus seres queridos puede parecer una tarea abrumadora. 

LEE: ¿Cuánto tiempo dura el recalentado en el refrigerador?

Por ello, aquí te dejamos 20 ideas de regalos buenos, bonitos y baratos con los que no podrás quedar mal, ya que, sin importar a quién quieras dar un obsequio o cuál sea la ocasión especial a la que debes asistir, en esta lista encontrarás algo que funcione. 

  1. Libro 
  2. Taza 
  3. Pijama 
  4. Calcetines 
  5. Agenda 2026 
  6. Chocolates: nunca fallará regalar un paquete de chocolates. 
  7. Funda para el teléfono 
  8. Galletas navideñas: muchas tiendas y marcas sacan ediciones especiales de Navidad que puedes dar como obsequio. 
  9. Botella de vino 
  10. Portarretratos: presenta una excelente oportunidad para imprimir una foto de algún momento en el año que la otra persona querrá recordar. 
  11. Charm para bolso o cartera: este 2025 el mundo entero cayó en la tendencia de charms como Labubus, Crybabies o Jellycats, provocando que un sinfín de marcas y empresas sacaran su versión de estos artículos, por lo que existen en una variedad de rangos de precios. 
  12. Pluma fuente: hay muchas a precios muy accesibles y son una manera de elevar el estilo personal. Idea excelente para doctores, abogados, administrativos u oficinistas en general. 
  13. Juegos de mesa: es el regalo ideal para niñas y niños, u hogares que buscan entretenerse en familia. 
  14. Rompecabezas 
  15. Kit de manualidades: en esta categoría entra cualquier tipo de kit o set que viene con todos los artículos para que tu ser querido se entretenga y ponga creativo esta Navidad. 
  16. Cosmetiquera 
  17. Mascarillas 
  18. Kit de brochas de maquillaje 
  19. Termo 
  20. Cualquier cosa hecha a mano o por ti: ya sea que tengas talento para las manualidades o para cocinar y hornear, es un detalle que refleja muy bien tu esfuerzo, pueden ser cosas como mermelada, mantequilla, galletas, pasteles, etcétera. 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones