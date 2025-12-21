Alimentos que no debes comer en exceso esta Navidad

La temporada navideña está llena de comidas irresistibles: pavo, romeritos, bacalao, ensalada de manzana, lomo adobado, pierna ahumada, pasta, ponche y más. Sin embargo, hay que tener cuidado con las porciones que comemos.

Aquí te compartimos sobre los alimentos no debes ingerir en exceso para disfrutar esta Navidad sin remordimientos ni malestares.

¿Qué alimentos no debes comer en exceso?

Calvo, empresa española de conservas, y Adhara Giner, dietista-nutricionista y portavoz del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cataluña, recomiendan tener precaución con las comidas de las festividades decembrinas para evitar problemas de salud.

A continuación, te presentamos los alimentos que deberías moderar y los motivos por los que hacerlo es una buena idea:

Refrescos y jugos envasados. Las bebidas azucaradas están cargadas de azúcares añadidos y calorías vacías que no aportan nutrientes. En su lugar, ingiere agua natural, agua gasificada con rodajas de frutas o infusiones sin azúcar para mantenerte hidratado.

Dulces. Los dulces navideños contienen altos niveles de azúcar, mismos que pueden desatar un exceso de energía y su bajada repentina. Si tienes antojo de algo dulce puedes consumir frutas frescas, dátiles, frutos secos o postres caseros a base de yogur.

Alcohol. Además de una terrible resaca, consumir bebidas alcohólicas en exceso puede afectar el funcionamiento del hígado, provocar una deshidratación y dañar tu calidad de sueño.

Bollería industrial. La bollería industrial está repleta de grasas saturadas, azúcares añadidos y conservadores, lo que la convierte en un alimento no saludable.

Alimentos ricos en grasas vegetales o animales. Consumir alimentos con porcentajes elevados de grasas puede traer efectos negativos para la salud, especialmente si se trata de grasas saturadas y grasas trans. En grandes cantidades, dichos compuestos aumentan las calorías y, por lo tanto, el peso y la grasa corporal.

MV