¿Cuánto tiempo dura el recalentado en el refrigerador?

Después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el recalentado se convierte en una práctica común en muchos hogares, aunque resulta práctico y delicioso, mantener los alimentos cocinados por más tiempo del recomendado puede representar un riesgo para la salud si no se conservan adecuadamente.

Especialistas en seguridad alimentaria advierten que las sobras no pueden guardarse de manera indefinida, aun cuando estén refrigeradas y en recipientes bien cerrados. Organismos como la Food and Drug Administration y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos coinciden en que el tiempo y la temperatura son factores determinantes para evitar la proliferación de bacterias.

De acuerdo con estas autoridades, los platillos preparados pueden permanecer en el refrigerador hasta cuatro días como máximo. Si no se consumirán dentro de ese periodo, la mejor opción es congelarlos, pasado ese lapso, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta de forma considerable.

Mantener el refrigerador a una temperatura inferior a los 4 grados centígrados es esencial. Cambios constantes de temperatura o envases mal cerrados reducen la vida útil de los alimentos y aceleran su descomposición.

En términos generales, las carnes cocidas como pollo, pavo o res se conservan entre tres y cuatro días en buen estado, en cambio, los pescados, mariscos y platillos con huevo deben consumirse antes, preferentemente en un plazo de uno a dos días.

Por su parte, las sopas, guisos y alimentos con salsas o crema pueden durar varios días en refrigeración, aunque con el tiempo suelen perder sabor y consistencia. Los platillos que contienen mayonesa son los más delicados, ya que su calidad se deteriora rápidamente y no resisten bien el almacenamiento prolongado.

Ante este panorama , expertos recomiendan identificar los alimentos con la fecha en que fueron preparados y desecharlos si presentan olor, textura o apariencia inusual, para evitar riesgos a la salud al consumir el recalentado.

