Plantas que puedes tener en el baño para evitar malos olores

Un estudio de la NASA sobre purificación natural de aire revela que contar con algunas especies de plantas en el baño puede ayudar a combatir los malos olores provocados por la acumulación de humedad, falta de ventilación y presencia de compuestos como el amoníaco.

Diversas especies vegetales son capaces de filtrar contaminantes comunes en interiores y mejorar la calidad del aire en espacios cerrados.

En el caso del baño, un entorno con vapor constante y luz limitada, ciertas plantas se adaptan mejor y aprovechan estas condiciones para desarrollarse y cumplir su función purificadora.

Plantas recomendadas para neutralizar olores en el baño

El Lirio de la Paz (Spathiphyllum) destaca como una de las opciones más eficaces. De acuerdo con el Journal of Environmental Horticulture, esta planta absorbe compuestos como el amoníaco y regula la humedad ambiental, además de liberar oxígeno. Su resistencia a la luz indirecta la hace ideal para baños con poca iluminación natural.

La Menta es valorada por su aroma fresco y persistente. Según el Royal Horticultural Society, esta planta ayuda a reducir olores fuertes y mantiene una sensación de limpieza constante. Requiere mayor riego que otras especies, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

El Jazmín, reconocido por su fragancia intensa y relajante, contribuye a neutralizar olores en espacios cerrados. Estudios del International Journal of Aromatherapy señalan que su aroma influye de manera positiva en la percepción del ambiente, reduciendo la sensación de encierro.

El Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) es una planta clásica para interiores húmedos. De acuerdo con la American Society of Horticultural Science, absorbe la humedad excesiva y ayuda a purificar el aire sin emitir aromas florales intensos.

La Drácena (Dracaena) es recomendada cuando se busca neutralizar olores sin fragancias. Investigaciones botánicas publicadas por la University of Georgia Extension indican que esta planta contribuye a eliminar compuestos orgánicos volátiles presentes en interiores.

Otras especies como la Gerbera y la Azalea también destacan por su capacidad para enfrentar olores penetrantes, especialmente los relacionados con desagües y humedad, según estudios del European Journal of Horticultural Science.

De acuerdo con el Botanical Society of America, la mayoría de estas plantas prefieren luz indirecta o sombra, una condición común en los baños. La humedad ambiental funciona como un beneficio natural, aunque se recomienda regar solo cuando el sustrato esté seco al tacto, con excepción de helechos y lirios, que requieren mayor humedad.

La ventilación es clave para evitar la aparición de moho, incluso cuando las plantas ayudan a regular el ambiente. El uso de un sustrato con buen drenaje y rico en nutrientes permite mantener las raíces sanas y prolongar la vida de las plantas.

Integrar estas especies en el baño no solo mejora la estética, sino que también ofrece una alternativa natural y sostenible para combatir los malos olores de manera constante.

MB