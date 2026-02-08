¿Para qué sirve poner una taza de vinagre en la lavadora?

Existe una infinidad de métodos de limpieza que utilizan ingredientes naturales, sin embargo, pocos pueden comprobar su efectividad. A pesar de que suele ser poco común, las personas que han utilizado una taza de vinagre en la lavadora destacan beneficios tanto para el cuidado de la ropa como para el de la máquina.

¿Qué beneficios tiene poner vinagre en la lavadora?

El vinagre blanco en la lavadora actúa como un potente limpiador natural gracias a su acidez, propiedad que le permite eliminar residuos de detergente, suavizante y minerales que se acumulan con el uso constante. Con el tiempo, estos restos pueden provocar malos olores, manchas en la ropa y un funcionamiento menos eficiente del aparato.

Te puede interesar: ChatGPT bloqueará cuentas en febrero de 2026 por ESTOS motivos

Uno de los principales beneficios de usar vinagre en la lavadora es su capacidad para neutralizar olores para quienes detectan que su ropa sale con aroma a humedad, basta con colocar una taza de vinagre durante el ciclo de lavado para eliminar bacterias y hongos.

Además, el vinagre funciona como suavizante natural, al eliminar residuos que endurecen las fibras, la ropa queda más suave al tacto, lo que resulta ideal para personas con piel sensible o alergias. A diferencia de los jabones comerciales, el vinagre no deja restos que puedan dañar los tejidos a largo plazo.

Para aprovechar los beneficios del vinagre en la lavadora, basta con agregar una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente o directamente en el tambor, según el objetivo.

Para limpiar la lavadora, se recomienda hacerlo sin ropa y con agua caliente una vez al mes, para suavizar y desodorizar prendas, puede añadirse durante el ciclo de enjuague. Cabe aclarar que el vinagre no deja olor en la ropa una vez que termina el lavado, ya que se evapora durante el proceso de secado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB