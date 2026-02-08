7 beneficios del agua micelar para la piel

El agua micelar es un líquido purificado con partículas llamadas micelas, mismas que ayudan a retirar el exceso de maquillaje. Sin embargo, no solo es un producto cosmetológico, sino que tiene más beneficios que incluso pueden beneficiar a tu piel.

Si quieres saber más, hoy te compartimos 7 usos para que le saques provecho al máximo.

¿Cuáles son beneficios de usar agua micelar?

1. Remueve el exceso de grasa facial

Elimina el sebo y suciedad de la cara. Según el blog de Neutrogena, las micelas tienen propiedades limpiadoras, lo que hace que la grasa facial se desprenda incluso cuando ha penetrado en capas más profundas.

2. Limpia los poros

No solo limpia la superficie de la piel, también remueve las células muertas de los poros y cualquier otra impureza que pueda provocar brotes de acné.

3. Para hacer una doble limpieza

Hay personas que deben recurrir a una doble limpieza para remover el maquillaje y la suciedad acumulada durante el día, por ejemplo, el polvo y la tierra.

Esa doble limpieza consiste en utilizar primero un pedazo de tela o algodón con agua micelar para remover el exceso de productos acumulados. Posteriormente, se debe hacer un lavado tradicional con agua y jabón especial para verificar que se haya removido todo.

4. Hidrata la piel

El agua micelar es compatible con cualquier tipo de cutis: graso, mixto o seco.

No obstante, si tu piel sufre de resequedad severa o es sensible, el agua micelar puede aportarle un extra de humedad y reducir síntomas como el enrojecimiento y la sensación de tirantez.

5. Un producto sin enjuague

A comparación de otros productos, el agua micelar no necesita enjuagarse después de su uso en el rostro.

En realidad, si no te maquillaste pero quieres lavar tu cara al finalizar el día, no es necesario que hagas una limpieza profunda. Sólo pásale un pad humedecido y con eso es suficiente.

6. Para mantener el pH del rostro

Cuando realizas tu skincare, es posible que algunos productos de limpieza alteren el pH de tu piel. Pero esto no sucede con el agua micelar, así lo indica el blog de Bioderma.

Así que siéntete tranquila al utilizarla para tu limpieza o sólo darle una refrescada.

7. Desmaquillante

Por último, uno de los usos más conocidos de este producto es para eliminar el maquillaje a prueba de agua. No dudes en utilizarlo para remover tus delineadores, pases y labiales con fórmula waterproof.

