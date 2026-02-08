Las vitaminas que debes tomar para que te crezca el cabello

Aunque muchos productos prometen una melena abundante y fuerte, especialistas en nutrición coinciden en que el verdadero impulso para el crecimiento del cabello comienza desde adentro; una alimentación adecuada, rica en ciertos nutrientes clave, puede marcar la diferencia en la salud capilar y convertir una cabellera frágil en una más resistente y llena de vida.

Vitaminas que debes tomar para que te crezca el cabello

Ácido fólico

De acuerdo con expertos, la fortaleza y el crecimiento del cabello dependen en gran medida de los nutrientes que el organismo recibe a diario, entre ellos destaca el ácido fólico, considerado uno de los principales aliados del cuero cabelludo, ya que favorece la regeneración celular y estimula la actividad del folículo piloso, este nutriente se encuentra principalmente en vegetales de hoja verde, espárragos y legumbres, alimentos fáciles de integrar a la dieta cotidiana.

Vitamina E

Otra vitamina clave es la vitamina E, reconocida por su potente efecto antioxidante. Su función principal es proteger el cabello del daño causado por factores ambientales y procesos oxidativos, además de mejorar la elasticidad y resistencia de cada hebra. Frutos secos, semillas y aceites vegetales son algunas de las fuentes más recomendadas para obtenerla de forma natural.

Lee también: Cómo debes prepararte para donar sangre exitosamente

Vitamina B7

En el listado también figura la biotina, o vitamina B7, ampliamente conocida por su papel en el crecimiento capilar y la prevención de la caída del cabello. Su consumo regular, a través de alimentos como huevos, pescados, nueces y plátanos, contribuye a mantener una melena más fuerte y saludable.

Los especialistas sugieren incorporar estos nutrientes mediante hábitos sencillos, como elegir ingredientes frescos y variados, consumir snacks funcionales como almendras o avellanas entre comidas y preparar batidos que combinen verduras, frutas y semillas.

Con pequeños cambios en la alimentación diaria, es posible nutrir el cabello desde la raíz y potenciar su crecimiento de manera natural.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA