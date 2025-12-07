Navidad 2025: ¿Qué elementos conforman una Corona de Adviento?

El Adviento es un periodo de preparación y reflexión previo a la celebración del nacimiento del Niño Jesús, y uno de los elementos más representativos durante esta espera es la conocida Corona de Adviento.

La Corona de Adviento es un símbolo cristiano que, con el paso del tiempo, se ha convertido también en un elemento representativo de la decoración navideña. Su origen se sitúa en 1839, en Europa, cuando empezó a utilizarse como parte de la preparación espiritual para recibir el nacimiento de Jesús.

La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa "llegada". Esta espera no solo es un acontecimiento concreto, sino un periodo de introspección que invita al crecimiento espiritual.

¿Qué elementos conforman una Corona de Adviento?

La estructura básica es un círculo, símbolo de la eternidad, la fe y el amor que se comparte con los demás. Sobre él se colocan ramas verdes, que representan la esperanza y la vida que permanece.

Entre sus adornos más comunes se encuentran pequeñas esferas rojas —que evocan el fruto del Edén—, así como piñas, flores de nochebuena secas o listones rojos, según las tradiciones de cada familia.

Durante estas semanas, la Corona de Adviento se convierte en un llamado a la oración y a la convivencia familiar, invitando a meditar y agradecer.

¿Qué significan los colores de las velas?

El elemento central de la Corona son sus cuatro velas de Adviento, cuyos colores siguen la tradición litúrgica. Cada domingo de Adviento se enciende una como signo de preparación y gratitud por la llegada de Jesús.

¿Cuándo se enciende la siguiente vela de la Corona de Adviento?

El pasado domingo 30 de noviembre se realizó el encendido de la primera vela de la Corona de Adviento, de color morado, marcando el inicio de la espera navideña. La segunda vela, también de color morado, debe encenderse este domingo 7 de diciembre.

