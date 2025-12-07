Estos son los beneficios de comer uvas, según la Profeco

Las uvas son un fruto que toman relevancia durante la época decembrina, especialmente por su uso en rituales en la cena de Año Nuevo, cuando suelen ingerirse 12 piezas para pedir deseos. En este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió cuáles son los beneficios de comerlas.Las uvas, como muchas otras frutas, son un alimento que aporta múltiples vitaminas y minerales. Además, se trata de un fruto tan versátil que es muy fácil incluir uvas en tu dieta.¡No! De acuerdo con datos avalados por Profeco, este dulce fruto llegó a México en las despensas de los misioneros españoles.Gracias a ellos, y la forma en que fomentaron el cultivo de la vid, es que hoy en día la uva es un producto tan importante en México. Y no solo se consume fresca, también se emplea en la elaboración de vinos, destilados y una amplia gama de jugos, conservas y vinagres.En la Revista del Consumidor de Diciembre 2025, Profeco resalta algunos de los beneficios pues, como se menciona en su apartado Guía de Consumo, la uva es "pequeña en tamaño, y grande en beneficios".¡Y eso no es todo! Sin importar la variedad de uva, entre su aporte nutrimental es posible distinguir:¿Estás listo para disfrutar una de las mejores temporadas para comer uva en México?* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB