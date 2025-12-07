Inicia la cuenta regresiva para el fin de este año, un momento en el que los deseos para el próximo ciclo llegan, así como los nuevos propósitos que buscan darle sentido al siguiente año y lograr aquello que nos da paz, amor, plenitud y sobre todo abundancia. Para esto, los rituales de fin de año juegan un papel importante para muchas personas.

Si te interesa saber cómo finalizar tu 2025 de la mejor manera y tener todas las de ganar en el ámbito económico, aquí te revelamos un ritual que podría ayudar a esto. Si consideras que este aspecto de tu vida necesita mejorar, esta opción puede ser de utilidad.

Rituales para cerrar el año con dinero

Para estos rituales existe un ingrediente secreto desde la antigüedad como un protector natural que cierra ciclos y abre oportunidades laborales. Se trata de la canela. Además de esto, esta especia también ayuda a atraer el dinero y la tranquilidad del hogar.

A continuación, te decimos los pasos que debes de seguir para llevar a cabo este ritual.

Según el portal Soy Espiritual, los ingredientes que necesitas para realizar el ritual de canela para atraer el amor son:

8 ramitas de canela

Media cucharada de miel

Papel rosa

Cinta roja

Incienso de rosas

Una taza de agua y miel

Procedimiento:

Deja hervir la canela y, después, dejala reposar en un recipiente. Escribe en el papel rosa el nombre de la persona deseada Enrolla el papel como pergamino Atalo con la cinta roja Enciende el incienso y colocarlo en la infusión

Por otro lado, si tu deseo es tener abundancia económica, tendrás que hacer lo siguiente:

Colocar una ramita de canela dentro de la cartera. Amarrarla con un listón rojo, el cual representa un símbolo de protección. Mantenerla ahí para atraer prosperidad y alejar las energías negativas de tu vida.

