Salud: ¿Qué tan saludable es el queso cottage?

En el mundo de la nutrición, los lácteos ocupan un lugar importante por su alto contenido de calcio, entre otros beneficios; estos pueden encontrarse tanto en leche como en queso. Entre la gran variedad de quesos, uno de los que más destacan es el cottage, que suele combinarse con fruta o pan tostado.

Su apariencia y su suave textura es parecida a la ricota, razón por la cual muchas personas lo tienen en su lista favorita de quesos. Se trata de un queso con diversas aportaciones nutricionales ideal para un delicioso y nutritivo desayuno. A continuación te decimos qué tan saludable es el queso cottage.

¿Para qué sirve el queso cottage?

Una porción generosa de queso cottage te puede aportar aproximadamente 100 calorías, lo cual lo convierte en una opción ideal para quienes buscan complementar su platillo con algún condimento extra sin aumentar significativamente su ingesta calórica.

Otra de las principales razones de ser los favoritos de las personas es por su bajo contenido graso, lo que le confiere un sabor agradable y que puede acompañarse en cualquier momento de la comida.

Beneficios del queso cottage

A continuación te decimos algunos beneficios de este lácteo, que podrían convencerte para comenzar a integrarlo en tu dieta.

Ideal para la masa muscular

Gracias a su composición, principalmente de caseína, favorece la producción de masa muscular y genera saciedad.

Ayuda a controlar el peso

Por su alto contenido proteico contribuye a reducir la necesidad de comer en exceso entre comidas.

Fuerte presencia de magnesio

Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre; por esta razón, es recomendada por la Asociación Americana de Diabetes

Rico en selenio

Este nutriente es esencial para la alimentación, ya que es rico en antioxidantes, contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunológico y hormonal.

Fuente de vitaminas

Beneficia a las funciones cerebrales y el control del metabolismo y, es beneficioso para reducir el colesterol.

Robustecimiento de los huesos

Gracias a su contenido de calcio y fósforo fortalece los huesos, aumentando su resistencia y mantenimiento a largo plazo.

Controla la presión arterial

Gracias a su contenido de potasio, el queso cottage favorece la relajación de los vasos sanguíneos, lo que facilita la circulación y ayuda a prevenir la hipertensión.

Aunque el queso cottage ofrece diversos beneficios para la salud, es recomendable consultar a un profesional antes de incorporarlo a tu dieta, para asegurarte de que, según tu historial médico, sea adecuado para ti.

