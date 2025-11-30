¿Cómo limpiar las bocinas de tu celular para mejorar la calidad del audio?

Uno de los problemas más comunes respecto al uso de celulares que los usuarios suelen detectar es la acumulación de polvo en los altavoces, la cual, puede llegar a afectar de manera significativa la calidad del audio, provocando vibraciones molestas, distorsión e incluso fallos temporales en llamadas o reproducción de música.

Aunque parezca un detalle mínimo, limpiar esta zona delicada requiere algo más que improvisación. Muchos usuarios recurren a métodos caseros que circulan en redes sociales —desde soplar directamente hasta usar agujas, hisopos o cintas adhesivas fuertes—, pero estos suelen ser más dañinos que efectivos.

El altavoz es una de las áreas más sensibles del teléfono y manipularlo sin cuidado puede romper la malla protectora o introducir humedad.

Por eso, especialistas en reparación electrónica, como los técnicos de iFixit y Pocket-Lint, recomiendan técnicas específicas para proteger el dispositivo sin comprometer su funcionamiento. Con base en esas buenas prácticas, aquí en Tech Bit te dejamos una guía clara y segura para limpiar tu altavoz sin riesgo.

Lo que sí y lo que no debes usar

La mayoría de marcas internacionales coinciden: evita hisopos mojados, clips metálicos, alfileres o aire comprimido industrial (como el que se usa para limpiar computadoras). Apple y Samsung recomiendan no acercar líquidos ni aire de alta presión, pues pueden empujar el polvo hacia dentro del módulo acústico.

Lo ideal, según los especialistas, es trabajar con herramientas suaves, secas y diseñadas para electrónica:

Un cepillo de cerdas suaves (puede ser uno antiestático).

Una pera de aire manual, como las usadas para cámaras fotográficas.

Cinta adhesiva suave tipo painter tape o masking tape de baja adherencia.

Cómo eliminar el polvo sin dañar el altavoz

1. Usa aire suave, no aire comprimido

Coloca el celular boca abajo y utiliza una pera de aire manual para lanzar ráfagas cortas y controladas. Esto remueve el polvo superficial sin riesgo de empujarlo hacia adentro.

2. Cepilla con suavidad la rejilla

Con un cepillo seco y de cerdas muy suaves, haz movimientos cortos y ligeros. No presiones: solo arrastra la suciedad acumulada. Los expertos de iFixit insisten en no usar cepillos duros ni metálicos.

3. Retira residuos con cinta de baja adherencia

Coloca un pequeño trozo de cinta suave sobre la rejilla y retíralo con cuidado. Este método ayuda a levantar partículas atrapadas sin arrancar la malla ni dejar residuos.

4. Limpieza final: revisa el sonido

Reproduce un audio y verifica si el altavoz se escucha claro. Si persiste la distorsión, podría tratarse de suciedad internalizada o humedad, y en ese caso se recomienda acudir a un técnico especializado.

También, debes saber que algunos equipos como Xiaomi, Redmi y POCO cuentan con una función llamada "Limpiar altavoz" la cual emite un sonido potente por alrededor de treinta segundos para eliminar el polvo alojado en la rejilla de este.

MB