Conforme las temperaturas bajan y el invierno llega, es muy común que aumenten los síntomas de alergias respiratorias, congestión, obstrucciones nasales, lagrimeo y claro, rinitis alérgica o el asma.

En muchos casos, este tipo de síntomas se confunden con una gripe , sin embargo, existe una diferencia gigante. A continuación, te contamos cuál es la diferencia junto con algunos consejos para evitarlos.

¿Qué es la rinitis alérgica de invierno?

De acuerdo con un artículo del Hospital Universitaria General de Cataluña, la rinitis alérgica muchas veces puede confundirse como un simple resfriado, ya sea por la secreción nasal, picazón en los ojos, estornudos y más síntomas, lo más importante es que, a diferencia del resfriado, este no produce ningún tipo de virus, por lo que no es contagioso.

La rinitis alérgica surge como respuesta a los alérgenos en los interiores o al aire libre, por ejemplo, polen, ácaros de polvo, o incluso salivas que arrojan los gatos, perros u otros animales.

¿Cuáles son los principales síntomas?

Según el sitio especializado en medicina, Mayo Clinic, algunos de los síntomas podrían ser:

Goteo y congestión nasal

Ojos llorosos, rojos y con picazón

Estornudos

Tos

Picazón en la nariz, paladar y garganta

Fatiga

Piel hinchada

Algunas recomendaciones

De acuerdo con IPI Asac México, la humedad junto con el frío y otro tipo de situaciones, favorecen el origen de alergias respiratorias, más conocidas como alergias de invierno. Por ello, hacen una serie de recomendaciones que buscan evitar esos molestos síntomas, los tips son:

Mantenerse un clima seco en el interior de la vivienda.

Si es posible, reducir con humidificadores los niveles de humedad en el hogar.

Ventilar las habitaciones diariamente.

Evitar los paseos y actividades donde pueda haber muchas partículas de polen. Por ejemplo, cortar el césped, barrer la terraza, entre otros.

Se recomienda quedarse en casa los días que haga más viento.

