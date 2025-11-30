Conforme las temperaturas bajan y el invierno llega, es muy común que aumenten los síntomas de alergias respiratorias, congestión, obstrucciones nasales, lagrimeo y claro, rinitis alérgica o el asma.En muchos casos, este tipo de síntomas se confunden con una gripe, sin embargo, existe una diferencia gigante. A continuación, te contamos cuál es la diferencia junto con algunos consejos para evitarlos.De acuerdo con un artículo del Hospital Universitaria General de Cataluña, la rinitis alérgica muchas veces puede confundirse como un simple resfriado, ya sea por la secreción nasal, picazón en los ojos, estornudos y más síntomas, lo más importante es que, a diferencia del resfriado, este no produce ningún tipo de virus, por lo que no es contagioso.La rinitis alérgica surge como respuesta a los alérgenos en los interiores o al aire libre, por ejemplo, polen, ácaros de polvo, o incluso salivas que arrojan los gatos, perros u otros animales.Según el sitio especializado en medicina, Mayo Clinic, algunos de los síntomas podrían ser:De acuerdo con IPI Asac México, la humedad junto con el frío y otro tipo de situaciones, favorecen el origen de alergias respiratorias, más conocidas como alergias de invierno. Por ello, hacen una serie de recomendaciones que buscan evitar esos molestos síntomas, los tips son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL