La violencia económica es un tipo de agresión no física que afecta principalmente a las mujeres en el mundo. Se encuentra estrechamente relacionada con el machismo, según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Secretaría de las Mujeres.El machismo, dicta el Gobierno de México, se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres.En México sigue existiendo un referente de la identidad masculina, entendido como lo que se debe decir y se debe hacer para ser hombre.El hombre "macho" legitima y justifica socialmente sus acciones, en particular contra las mujeres: su principal característica es la degradación de lo femenino; su mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de sus tipos en contra de ellas.Algunos ejemplos de conductas machistas son:Como podemos ver en la lista anterior, no todas las acciones violentas originadas por conductas machistas constan de golpes o gritos. La violencia económica, por ejemplo, es un tipo de abuso que ocurre cuando una persona controla o manipula los recursos financieros de otra para mantener poder y dominio sobre la misma, según describe la Condusef.Esta violencia usualmente se produce dentro del ámbito familiar y tiende a ser ejercida por la persona que tiene el control económico, quien suele ser un hombre, lo que pone en situación de vulnerabilidad a las mujeres.Este abuso silencioso puede manifestarse de diversas maneras, como:El abusador impide que la víctima trabaje o genere su propio dinero; en caso de que esta cuente con ingresos propios, llega a confiscarlos.Se limita o supervisa estrictamente el manejo del dinero de la otra persona.La persona abusiva genera deudas a nombre de la víctima con o sin su consentimiento.Se dispone de muebles e inmuebles de la víctima sin su permiso o en su nombre.La víctima es privada del acceso a cualquier producto o servicio financiero, como tarjetas, créditos o seguros.Si detectas alguno de estos comportamientos en tu pareja o concretamente te encuentras en esta situación, toma conciencia sobre tus derechos financieros y ejerce acciones para mitigar y salir del abuso. Considera la protección y conservación de tu integridad previo a tomar medidas.Al aprender a gestionar tus finanzas personales, descubres cómo ser económicamente independiente, lo que reduce la dependencia de terceros y el riesgo de sufrir abusos financieros.La alfabetización financiera conlleva necesariamente el conocimiento de los derechos que las personas poseen en relación con los productos y servicios financieros, además de los procesos para buscar ayuda en caso de algún abuso.Al conocer sobre temas financieros, las personas son capaces de identificar signos de abuso económico y tomar medidas para protegerse.Por último, no olvides que existen instituciones dedicadas a recibir denuncias y ejercer medidas correctivas ante cualquier acto de abuso por razón de género.En Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres cuenta con medidas de prevención, orientación y atención de violencias contra las mujeres. Todos los servicios son gratuitos y están basados en la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos de las mujeres. Las oficinas se encuentran en Francisco de Quevedo 169, Arcos Vallarta. El módulo de atención puedes encontrarlo en Miguel Blanco 883, Zona Centro, Guadalajara.También cuenta con módulos de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas:También hay una unidad móvil que visita periódicamente los municipios de la Región Centro del estado: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo, Tlajomulco, San Cristóbal de la Barranca, Juanacatlán, Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Cuquío. En redes sociales puedes encontrarlos como @IgualdadJalisco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF