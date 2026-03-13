La violencia económica es un tipo de agresión no física que afecta principalmente a las mujeres en el mundo. Se encuentra estrechamente relacionada con el machismo, según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Secretaría de las Mujeres.

El machismo, dicta el Gobierno de México, se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres.

En México sigue existiendo un referente de la identidad masculina, entendido como lo que se debe decir y se debe hacer para ser hombre.

Identifica algunas acciones machistas

El hombre "macho" legitima y justifica socialmente sus acciones, en particular contra las mujeres: su principal característica es la degradación de lo femenino ; su mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de sus tipos en contra de ellas.

Algunos ejemplos de conductas machistas son:

Alejamiento del cuidado de los hijos e hijas

No involucrarse en las labores del hogar, excepto para dictar normas y ejercer castigos

Mantener una postura vertical en las relaciones familiares donde ellos son la cabeza

Tener una sexualidad activa y heterosexual, cuestiones por las que se justifica la poligamia (tener más de una pareja)

No permitirse expresar sus emociones y sentimientos

Controlar, manipular o prohibir el acceso a recursos financieros

Violencia económica: El impedimento para la independencia

Como podemos ver en la lista anterior, no todas las acciones violentas originadas por conductas machistas constan de golpes o gritos. La violencia económica, por ejemplo, es un tipo de abuso que ocurre cuando una persona controla o manipula los recursos financieros de otra para mantener poder y dominio sobre la misma, según describe la Condusef .

Esta violencia usualmente se produce dentro del ámbito familiar y tiende a ser ejercida por la persona que tiene el control económico, quien suele ser un hombre, lo que pone en situación de vulnerabilidad a las mujeres.

Este abuso silencioso puede manifestarse de diversas maneras, como:

Control de ingresos

El abusador impide que la víctima trabaje o genere su propio dinero; en caso de que esta cuente con ingresos propios, llega a confiscarlos.

Control de gastos

Se limita o supervisa estrictamente el manejo del dinero de la otra persona.

Generación de deudas

La persona abusiva genera deudas a nombre de la víctima con o sin su consentimiento.

Manipulación de bienes

Se dispone de muebles e inmuebles de la víctima sin su permiso o en su nombre.

Restricción del acceso a recursos financieros

La víctima es privada del acceso a cualquier producto o servicio financiero, como tarjetas, créditos o seguros.

Poner un alto a la violencia económica

Si detectas alguno de estos comportamientos en tu pareja o concretamente te encuentras en esta situación, toma conciencia sobre tus derechos financieros y ejerce acciones para mitigar y salir del abuso . Considera la protección y conservación de tu integridad previo a tomar medidas.

Autonomía económica

Al aprender a gestionar tus finanzas personales, descubres cómo ser económicamente independiente , lo que reduce la dependencia de terceros y el riesgo de sufrir abusos financieros.

Conocimiento de derechos y recursos

La alfabetización financiera conlleva necesariamente el conocimiento de los derechos que las personas poseen en relación con los productos y servicios financieros, además de los procesos para buscar ayuda en caso de algún abuso.

Conciencia y prevención

Al conocer sobre temas financieros, las personas son capaces de identificar signos de abuso económico y tomar medidas para protegerse.

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Denuncia

Por último, no olvides que existen instituciones dedicadas a recibir denuncias y ejercer medidas correctivas ante cualquier acto de abuso por razón de género .

En Jalisco, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres cuenta con medidas de prevención, orientación y atención de violencias contra las mujeres. Todos los servicios son gratuitos y están basados en la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos de las mujeres.

Las oficinas se encuentran en Francisco de Quevedo 169, Arcos Vallarta . El módulo de atención puedes encontrarlo en Miguel Blanco 883, Zona Centro, Guadalajara .

También cuenta con módulos de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas:

Ameca. Calle General Zaragoza 89, Colonia Centro

Bolaños. Casa de la Mujer Indígena, Calle Miramón S/N, Barrio San Isidro

El Grullo. Calle Hidalgo 449, Centro Cultural

Huejúcar. Centro Administrativo, frente a la Presidencia Municipal

La Barca. Nicolás Bravo 34

Lagos de Moreno. Calle de las Rosas S/N, Colonia El Tepeyac

Zapotlán el Grande. Calle Zaragoza 57, Colonia Centro

También hay una unidad móvil que visita periódicamente los municipios de la Región Centro del estado: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo, Tlajomulco, San Cristóbal de la Barranca, Juanacatlán, Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Cuquío. En redes sociales puedes encontrarlos como @IgualdadJalisco.

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