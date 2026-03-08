Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que tiene el fin de hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que estas pueden alcanzar todo su potencial. Un color representativo en este día es el morado, que se le conoce como el color del feminismo, pero ¿qué es lo que significa?

¿Qué significa el color morado en el feminismo?

De acuerdo con la historia, uno de los significados que se les puede dar es por las sufragistas británicas, quienes ya utilizaban el morado desde 1908 como parte de su identidad visual junto con el blanco y el verde.

Por otro lado, otro de los significados que se le atribuye, también se le da, es el de que se asocia con la lucha por la igualdad de derechos, la denuncia de la violencia de género y la exigencia de justicia.

Otra hipótesis sobre el simbolismo de este color en esta lucha es que, como color que mezcla el rojo y el azul, que se asocia a los distintos géneros, se considera un color integrador.

¿Por qué se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer?

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la conmemoración del Día Internacional de la Mujer nace de diversos movimientos a lo largo de la historia en los que mujeres se levantaron contra injusticias tanto sociales como laborales.

No obstante, en una reunión de 1910, en la Segunda Reunión Mundial de Mujeres Socialistas en Dinamarca, Clara Zetkin propuso declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, e n memoria de las trabajadoras que en los siglos XIX y XX, en diferentes lugares del mundo, se manifestaron en contra de las deplorables condiciones laborales.

