Mundial 2026: Más de un millón de tiendas de barrio en México se alistan para las ventas

Más de un millón de tiendas de abarrotes en México se preparan para aprovechar el aumento en el consumo que se espera durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque el sector todavía enfrenta desafíos relacionados con la digitalización, el acceso a financiamiento, la informalidad y la creciente competencia de grandes cadenas comerciales.

Así lo explicó en entrevista Pedro Fernández, socio y director general de Expo Tendero, quien destacó la relevancia económica de estos negocios de barrio que abastecen productos básicos y alimentos en colonias y comunidades de todo el país.

La importancia económica de las tiendas

De acuerdo con el especialista, este tipo de comercios suma cerca de un millón de establecimientos y aporta alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional . Además, concentra aproximadamente 45% de las ventas de productos de consumo básico, lo que refleja su peso dentro del comercio minorista mexicano.

Fernández añadió que cada tienda atiende en promedio a 50 clientes recurrentes, lo que permite estimar que este modelo de comercio alcanza a más de 50 millones de consumidores en el país, convirtiéndose en uno de los canales de distribución más importantes para alimentos y productos de primera necesidad.

Las proyecciones para el Mundial

El dirigente prevé que el Mundial impulse especialmente la venta de productos de alta rotación como refrescos, botanas, pan, cerveza y cigarros, que suelen consumirse durante la transmisión de partidos y reuniones familiares.

“Por supuesto es una gran oportunidad de crecimiento en las ventas para toda la industria”, señaló.

Sin embargo, Fernández advirtió que muchas de estas tiendas aún presentan rezagos tecnológicos. En numerosos casos carecen de sistemas de punto de venta para administrar inventarios o terminales para aceptar pagos con tarjeta, realizar recargas telefónicas o cobrar servicios.

Según explicó, el principal obstáculo no es la falta de interés de los comerciantes, sino el tiempo disponible para capacitarse o realizar trámites, ya que muchos tenderos pasan hasta 15 horas al día atendiendo sus negocios.

La falta de formalización también limita el acceso al sistema financiero, lo que dificulta la obtención de microcréditos o la adopción de herramientas que podrían mejorar sus ingresos.

En ese sentido, Fernández señaló que las tiendas que incorporan terminales para pagos con tarjeta suelen aumentar sus ventas entre 20% y 25%.

Además, el sector enfrenta competencia creciente de cadenas de conveniencia como OXXO, 7-Eleven y Circle K, aunque el canal tradicional sigue teniendo una fuerte presencia en muchas zonas del país.

En este contexto, el evento Expo Tendero busca acercar a los pequeños comerciantes con proveedores, instituciones financieras y soluciones tecnológicas que les permitan fortalecer sus negocios ante el aumento del consumo previsto.

La quinta edición del encuentro en el Valle de México se celebrará el 28 y 29 de abril en el World Trade Center Ciudad de México, con entrada gratuita para los tenderos interesados.

