¿Puntas abiertas? El aceite de argán es la solución natural y efectiva para tu cabello

El aceite de argán surge como una alternativa a las sílicas, también conocidas como gel de sílice, ante diversos tratamientos capilares, entre los que se incluyen sellar las puntas, eliminar el frizz, añadir brillo intenso y hasta actuar como termoprotector ante el calor de planchas o secadoras.

Las siliconas, como su nombre lo indica, son productos equivalentes al plástico. La sustancia forma una especie de película sobre la fibra capilar que impide que los nutrientes se absorban correctamente para tener una buena salud capilar.

Es por ello que expertos en el tema del cabello recomiendan utilizar el aceite de argán para dar el brillo deseado a tu cabello, sin que se perjudique su composición o se ponga en riesgo su salud.

El aceite de argán es un producto natural que se extrae de las semillas que se encuentran en el fruto del árbol de argán. Su producción no es sencilla, puesto que, para obtener estas semillas, se requiere de una mano experta que elija correctamente el momento en que se deben extraer estos productos de la naturaleza.

Además de los beneficios que puede aportar al cabello, el aceite de argán es útil para aportar brillo y protección a la piel, luego de que aporta las condiciones necesarias para la cicatrización e hidratación de las mismas. El aceite de argán puede ser utilizado antes del planchado del cabello como protector térmico, y después como gotas de finalizado.

Aunque también se puede utilizar en el día a día y no exclusivamente cuando se realicen procedimientos estéticos. Por ejemplo, puedes mezclarlo con shampoo o mascarilla y enjuagar como haces con el resto de tus productos. De esta manera te alejas de los plásticos y permites que una sustancia natural provea de protección a tu cabello.

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