RAE: Cuál es la forma correcta de saludar "buenos días" o "buen día"

En el uso cotidiano del español, muchas personas se preguntan si es más adecuado decir “buen día” o “buenos días” al momento de saludar. Aunque puede parecer una duda simple, en países como México (donde los saludos forman parte importante de la cortesía diaria) esta pregunta surge con frecuencia.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la forma más común y recomendada dentro del español estándar es “buenos días”. Esta institución, encargada de establecer criterios normativos sobre el uso del idioma, explica que se trata de una fórmula tradicional que se ha mantenido por su amplio uso entre los hablantes.

¿Cuál es la forma correcta: “buen día” o “buenos días”?

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Según las orientaciones de la RAE, la expresión que se considera más extendida en el mundo hispanohablante es: “Buenos días” Esta construcción forma parte de un conjunto de saludos que se usan de manera fija en español, como ocurre también con “Buenas tardes” y “Buenas noches”

Todas estas fórmulas se emplean en plural debido a la tradición lingüística y al uso histórico que se ha consolidado entre los hablantes.

Además, la RAE señala que estos saludos se consideran expresiones interjectivas, es decir, frases que funcionan de manera independiente dentro de una conversación y que no necesitan formar parte de una oración completa para tener sentido.

La razón del plural en “buenos días”. La explicación tiene un origen histórico y gramatical. En sus inicios, expresiones como “buenos días” funcionaban como un deseo dirigido a la otra persona. Es decir, equivalían a frases más largas como:

“Que tenga usted buenos días”.

Con el paso del tiempo, esa construcción se simplificó y se convirtió en un saludo autónomo. Sin embargo, la forma en plural se mantuvo como parte de la fórmula tradicional.

Por esta razón, el saludo no se refiere literalmente a varios días, sino que responde a una expresión fijada por el uso social y lingüístico.

En el español general, “buenos días” suele utilizarse desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía. Después de ese momento, lo más habitual es cambiar al saludo “buenas tardes”, que se usa aproximadamente desde las 12:00 o 13:00 horas hasta la caída de la noche.

Posteriormente se emplea “buenas noches”, tanto para saludar en la noche como para despedirse antes de dormir.

¿Es incorrecto decir “buen día”?

La RAE señala que “buen día” no es incorrecto, aunque su uso varía según la región. En España, por ejemplo, casi no se emplea como saludo cotidiano. En cambio, en algunos países de América, especialmente en Argentina, Uruguay y Paraguay, la expresión “buen día” es bastante común al iniciar una conversación.

También se utiliza con frecuencia como parte de un deseo, por ejemplo:

“Que tengas un buen día”.

En este caso, la expresión funciona más como una frase completa que transmite un deseo de bienestar.

En México, el saludo que predomina en la vida diaria sigue siendo “buenos días”, tanto en contextos formales como informales. Es la forma que aparece en la mayoría de interacciones cotidianas, desde conversaciones familiares hasta saludos en el trabajo o en espacios públicos.

Aunque “buen día” puede escucharse en algunos contextos (sobre todo en mensajes escritos o en atención al cliente), la forma más natural y extendida dentro del español mexicano continúa siendo “buenos días”, ya que es la fórmula tradicional en el idioma.

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