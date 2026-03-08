Algunas veces, la violencia no comienza con golpes, sino que se instala de forma silenciosa, disfrazada de bromas, celos o actitudes que suelen normalizarse dentro de la vida en pareja, reconocer esas señales a tiempo puede marcar la diferencia.

En 2009 en México, surgió una herramienta tan sencilla como poderosa: una regla de 30 centímetros capaz de visibilizar las distintas formas de agresión que pueden presentarse en una relación; se trata del “Violentómetro”, un material gráfico y didáctico creado por la académica Martha Alicia Tronco Rosas, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, fundadora del Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional e investigadora de esa casa de estudios.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse este 8 de marzo, el Violentómetro funciona como una escala que clasifica los distintos niveles de violencia en tres etapas diferenciadas por colores : verde (ten cuidado), naranja (reacciona) y rojo (necesitas ayuda profesional), su objetivo es ayudar a identificar conductas que muchas veces se minimizan, pero que pueden escalar hasta poner en riesgo la vida.

Etapa 1: Ten cuidado (Alerta)

En el nivel verde aparecen conductas que suelen justificarse como “normales”: bromas hirientes disfrazadas de humor, chantaje emocional, mentiras, celos excesivos, descalificaciones, humillaciones en público o aplicar la llamada “ley del hielo”.

Aunque parezcan leves, estos comportamientos pueden ser el inicio de un patrón de violencia que tiende a intensificarse con el tiempo.

Etapa 2: Reacciona (Precaución)

En la fase entre amarillo y naranja, la violencia se vuelve más evidente y controladora. Incluye prohibir amistades o actividades, revisar la forma de vestir, destruir objetos personales, jalonear, empujar, cachetear o aislar a la persona de su entorno familiar y social. En este punto, la relación ya presenta señales claras de abuso y requiere acción inmediata.

Etapa 3: Necesitas ayuda profesional (Peligro extremo)

El nivel rojo indica riesgo grave, aquí se ubican amenazas con armas, amenazas de muerte, agresiones sexuales, mutilaciones y el homicidio.

En esta etapa, la vida de la persona puede estar en peligro inminente, por lo que es indispensable buscar apoyo profesional y acudir a las autoridades.

El Violentómetro se ha convertido en una referencia internacional para identificar los distintos tipos de violencia en la vida cotidiana y fomentar relaciones libres de agresión, recordando que ningún acto violento debe considerarse “normal”.

¿Dónde pedir ayuda por violencia de género en Jalisco?

Si en este momento eres víctima de una agresión o un delito, llama al 911 y di que eres "Código Violeta".

Si eres de Zapopan, el DIF pone a disposición los siguientes números para pedir ayuda: 33 38363444 ext. 4010, 4012 y 4008.

Además se encuentra la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), que coordina y opera los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado de Jalisco, su teléfono es: 33-3668-1880.



