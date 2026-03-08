Algunas veces, la violencia no comienza con golpes, sino que se instala de forma silenciosa, disfrazada de bromas, celos o actitudes que suelen normalizarse dentro de la vida en pareja, reconocer esas señales a tiempo puede marcar la diferencia.En 2009 en México, surgió una herramienta tan sencilla como poderosa: una regla de 30 centímetros capaz de visibilizar las distintas formas de agresión que pueden presentarse en una relación; se trata del “Violentómetro”, un material gráfico y didáctico creado por la académica Martha Alicia Tronco Rosas, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, fundadora del Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional e investigadora de esa casa de estudios.En el marco del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse este 8 de marzo, el Violentómetro funciona como una escala que clasifica los distintos niveles de violencia en tres etapas diferenciadas por colores: verde (ten cuidado), naranja (reacciona) y rojo (necesitas ayuda profesional), su objetivo es ayudar a identificar conductas que muchas veces se minimizan, pero que pueden escalar hasta poner en riesgo la vida.En el nivel verde aparecen conductas que suelen justificarse como “normales”: bromas hirientes disfrazadas de humor, chantaje emocional, mentiras, celos excesivos, descalificaciones, humillaciones en público o aplicar la llamada “ley del hielo”. Aunque parezcan leves, estos comportamientos pueden ser el inicio de un patrón de violencia que tiende a intensificarse con el tiempo.En la fase entre amarillo y naranja, la violencia se vuelve más evidente y controladora. Incluye prohibir amistades o actividades, revisar la forma de vestir, destruir objetos personales, jalonear, empujar, cachetear o aislar a la persona de su entorno familiar y social. En este punto, la relación ya presenta señales claras de abuso y requiere acción inmediata.El nivel rojo indica riesgo grave, aquí se ubican amenazas con armas, amenazas de muerte, agresiones sexuales, mutilaciones y el homicidio. En esta etapa, la vida de la persona puede estar en peligro inminente, por lo que es indispensable buscar apoyo profesional y acudir a las autoridades.El Violentómetro se ha convertido en una referencia internacional para identificar los distintos tipos de violencia en la vida cotidiana y fomentar relaciones libres de agresión, recordando que ningún acto violento debe considerarse “normal”.Si en este momento eres víctima de una agresión o un delito, llama al 911 y di que eres "Código Violeta".Si eres de Zapopan, el DIF pone a disposición los siguientes números para pedir ayuda: 33 38363444 ext. 4010, 4012 y 4008. Además se encuentra la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), que coordina y opera los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado de Jalisco, su teléfono es: 33-3668-1880. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA