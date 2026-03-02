Pensión Bienestar: calendario de pagos de marzo 2026

La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México y cada bimestre beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Tras el depósito correspondiente al periodo enero-febrero, los beneficiarios ya esperan la fecha del pago de marzo de 2026, del segundo bimestre del año.

Los pagos comienzan hoy lunes 2 de marzo. Aunque la información ha sido confirmada por la autoridad correspondiente, es importante recordar que la Secretaría del Bienestar es la instancia encargada de validar y publicar el calendario oficial. Ariadna Montiel, titular de la dependencia, suele dar a conocer las fechas exactas a través de los canales institucionales y las redes sociales oficiales, o como ocurrió hoy en su participación en "La Mañanera del pueblo", por lo que se recomienda mantenerse atento a esos medios para contar con la información real y veraz.

Calendario de pagos - Pensión Bienestar marzo 2026

A | Lunes 2 de marzo

B | Martes 3 de marzo

C | Miércoles 4 de marzo

D, E, F | Viernes 6 de marzo

G | Lunes 9 de marzo

H, I, J, K | Miércoles 11 de marzo

L | Jueves 12 de marzo

M | Viernes 13 de marzo

N, Ñ, O | Miércoles 18 de marzo

P, Q | Jueves 19 de marzo

R | Viernes 20 de marzo

S | Martes 24 de marzo

T, U, V | Miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z | Jueves 26 de marzo

El lunes 16 de marzo no habrá pagos, ya que ese es un día festivo oficial y no hay operaciones bancarias.



ESPECIAL / Gobierno de México

Montos actualizados de la Pensión Bienestar 2026, ¿cuánto pagan?

Desde enero de 2026, los apoyos bimestrales se incrementaron y actualmente se entregan los siguientes montos:

Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos cada dos meses

6 mil 400 pesos cada dos meses Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Estos recursos buscan fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables en todo el país.

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar

Las personas interesadas en incorporarse al programa deberán acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación, siempre y cuando haya convocatoria:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, Inapam o carta de identidad).

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Número telefónico de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se solicita también un certificado médico expedido por una institución pública de salud.

Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad pueden designar a un auxiliar que los represente en el trámite. Este auxiliar deberá presentar la misma documentación para completar el registro.

Para resolver dudas o conocer el calendario oficial de pagos, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, donde se publican las fechas exactas y las convocatorias para nuevos registros.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: SEP elimina las cargas administrativas para el próximo ciclo escolar

OF