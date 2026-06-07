Hoy es domingo 7 de junio de 2026, una fecha que inevitablemente evoca la famosa advertencia de las abuelas: no vayas a salir con un domingo siete. ¿Por qué asociamos este día exacto con embarazos inesperados o errores monumentales? La respuesta te sorprenderá.

Esta peculiar expresión se utiliza coloquialmente en varios países de América Latina, destacando fuertemente en México. Su propósito principal es referirse a un embarazo no planeado, sobre todo en mujeres jóvenes o adolescentes solteras .

Sin embargo, su uso cotidiano se ha extendido a otras situaciones. Actualmente, también señala que alguien cometió una indiscreción evidente, arruinó un plan perfecto o dijo una tontería en el peor momento posible .

Aunque la advertencia suena muy latina, su nacimiento no ocurrió en este continente. Los expertos señalan que la frase viajó miles de kilómetros y atravesó varios siglos antes de instalarse definitivamente en nuestro vocabulario.

El origen nórdico y la leyenda de los duendes

El reconocido arqueólogo Eduardo Merlo Juárez sostiene que este dicho proviene de la mitología de Europa del Norte, específicamente de Dinamarca y Noruega, donde los duendes son figuras centrales del folclore.

La leyenda clásica narra que unos seres mágicos danzaban en el bosque mientras recitaban un cántico repetitivo: "Lunes uno, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro, viernes cinco, sábado seis" .

Una joven campesina, movida por la curiosidad, se escondió para espiar el ritual. Emocionada por la danza, no pudo contenerse y, al terminar la estrofa, gritó a todo pulmón: "¡Y domingo siete!" .

La abrupta interrupción enfureció a las criaturas mágicas. Como castigo por su intromisión, los duendes le lanzaron un poderoso hechizo que la dejó embarazada al instante , originando así la temida asociación.

La versión literaria de los Hermanos Grimm

Existe otra vertiente histórica que vincula la expresión con la literatura europea. Los famosos Hermanos Grimm, escritores alemanes del siglo XIX, documentaron un relato que popularizó el concepto en la región.

En este cuento tradicional, dos amigos descubren a unos campesinos cantando la misma tonada de los días. El primer amigo completa la rima pacíficamente y es premiado con grandes riquezas .

El segundo amigo, motivado por la avaricia, interrumpe bruscamente gritando "¡domingo siete!" . Su atrevimiento no causa gracia alguna, por lo que recibe una golpiza y le colocan una joroba como castigo.

Con el paso del tiempo, la moraleja de ambas historias se fusionó. El "domingo siete" quedó inmortalizado como el símbolo universal de la imprudencia y las consecuencias de actuar sin pensar.

Su llegada a América y evolución cultural

Durante la época de la colonización, los españoles trajeron estas fábulas a América. La historia se adaptó rápidamente a las costumbres locales, conservando intacta la advertencia sobre las malas decisiones.

En la sociedad conservadora de antaño, el embarazo prematuro era un tema tabú. Así, la frase se convirtió en el código perfecto para que las madres advirtieran a sus hijas muy discretamente.

Hoy, en pleno 2026, la expresión sobrevive uniendo la mitología nórdica, la literatura alemana y la picardía latina. Si vuelves a escuchar sobre un "domingo siete", sabrás que detrás hay un antiguo hechizo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA