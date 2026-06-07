¿Qué tan saludable es tomar tejuino? La bebida que debes probar este Mundial 2026

Quienes viajan a Guadalajara para vivir la pasión del Mundial 2026 y temen derretirse bajo el sol, deben olvidar los refrescos comerciales; su mejor aliado será el tejuino. Esta ancestral bebida mexicana no solo refresca el paladar, sino que esconde un secreto probiótico que la salud intestinal agradecerá profundamente.

El sabor de la victoria tapatía

En medio de la fiebre futbolera que inunda las calles de Jalisco, los visitantes de todo el mundo están descubriendo el tejuino, una joya gastronómica de la región occidente de México. Considerada por muchos como un tipo de cerveza artesanal a base de maíz, esta bebida dulce y refrescante se ha convertido en el trofeo no oficial para quienes buscan calmar la sed entre cada partido. Su popularidad es tan grande que resulta imposible caminar por la ciudad sede sin encontrar un tradicional carrito ofreciendo este manjar ambarino.

Pero, ¿cómo se logra esta maravilla líquida? El proceso es un arte que requiere paciencia y precisión, comenzando con el malteo del grano de maíz, el cual se germina con agua para luego interrumpir el proceso mediante cocción. Esto permite hidrolizar los almidones y liberar los azúcares naturales que, al mezclarse con el dulce toque del piloncillo, inician una fermentación mágica que dura entre 24 y 48 horas. El resultado es una bebida de consistencia ligeramente espesa, con un sabor inigualable que atrapa desde el primer sorbo.

Ciencia y tradición en tu vaso

Más allá de su exquisito sabor, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha destacado que el tejuino es una auténtica bomba de salud. Durante su cuidadosa fermentación, se producen bacterias benéficas y ácidos orgánicos fundamentales, como el ácido láctico, málico y acético. Estos componentes transforman a la bebida en un poderoso aliado probiótico, capaz de equilibrar la flora intestinal y mejorar la digestión de los miles de turistas que disfrutan de la rica, pero a veces pesada, gastronomía local durante el torneo.

Estudios científicos han demostrado que la alta carga de lactobacilos presentes en esta bebida tradicional ayuda a desplazar a las bacterias patógenas en el colon. Esto significa que, al disfrutar de un vaso bien frío, el consumidor no solo está celebrando un gol de su selección favorita, sino que también está fortaleciendo su sistema inmunológico y previniendo malestares estomacales. Es fascinante cómo una receta prehispánica, transmitida de generación en generación, ofrece beneficios que hoy la ciencia moderna aplaude y recomienda ampliamente para el bienestar general.

El verdadero truco de magia ocurre cuando el vendedor añade los toques finales: jugo de limón fresco y una pizca de sal sobre una montaña de hielo triturado. Aunque podría parecer una simple mejora de sabor para combatir el calor tapatío, esta mezcla disminuye el pH inicial de la bebida, potenciando aún más su efecto probiótico. Este ambiente ácido inhibe el crecimiento de microorganismos dañinos y favorece la supervivencia de las bacterias buenas, haciendo que cada trago sea doblemente protector para el organismo.

Sabías qué…

El tejuino contiene aproximadamente entre 60 y 80 gramos de azúcar por litro, mientras que un refresco de cola contiene hasta 300 por litro.

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Guía del aficionado para disfrutarlo

Aunque su epicentro actual es la capital de Jalisco, el consumo de esta delicia se extiende por Nayarit, Colima y Michoacán, siendo un elemento unificador de la cultura occidental mexicana. Durante este Mundial 2026, que hoy en pleno junio mantiene al público al borde del asiento, tanto locales como extranjeros se congregan alrededor de los puestos callejeros antes y después de los encuentros deportivos, creando una atmósfera de hermandad. Es el momento perfecto para unirse a esta tradición, compartir anécdotas del juego y brindar con una bebida histórica.

Para que los recién llegados vivan la experiencia completa como verdaderos expertos, existen unos tips rápidos e infalibles al momento de pedir esta bebida:

Pedirlo con nieve: Solicitar que le agreguen una bola de nieve de limón artesanal en la parte superior; el contraste de texturas es espectacular.

Revolver bien: Antes de beber, es crucial mezclar vigorosamente para que la sal, el limón y el hielo se integren a la perfección con la base de maíz.

Antes de beber, es crucial mezclar vigorosamente para que la sal, el limón y el hielo se integren a la perfección con la base de maíz. Acompañarlo con antojitos: Resulta el maridaje ideal para unas tradicionales tortas ahogadas o unos tacos de barbacoa.

En conclusión, aventurarse a probar esta maravilla fermentada es una obligación moral para quien visita la sede mundialista este año. El turista no solo se llevará en el paladar un recuerdo imborrable de la hospitalidad mexicana, sino que le dará a su cuerpo un escudo protector natural. Así que, la próxima vez que el calor apriete y la emoción del fútbol deje a la afición sin aliento, ya se sabe exactamente qué buscar para recargar energías y seguir apoyando a todo pulmón.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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