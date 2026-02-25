Estos son los diez MEJORES platillos de todo el mundo

En los últimos tiempos, el turismo gastronómico ha ganado popularidad entre los viajeros, ya que se considera que a través de la comida típica se puede conocer la cultura, la historia y la identidad de una nación.

Cada región del mundo posee una larga lista de platillos característicos, los cuales pueden prepararse en restaurantes o degustarse en sus calles. A través de su aroma, su tacto, apariencia y sabor, estos platillos ofrecen placeres difíciles de describir, pero ¿cuáles son los mejores?

Aquí te traemos lo que se considera los diez platillos más deliciosos de todo el mundo.

¿Cuáles son los diez platillos más ricos del mundo?

Halo-halo

Este es un delicioso postre que se prepara con hielo raspado y leche evaporada en Filipinas. Para darle un toque especial, se añaden diferentes judías dulces cocidas y frutas. Se sirve en un vaso alto.

Currywurst

Parece simple, pero es delicioso. Este platillo, originario de Berlín, consiste en una salchicha alemana cocida o asada, la cual suele servirse en rebanadas y acompañada de salsa kétchup o curry en polvo. Se acompaña con panes alemanes o papas fritas.

Crêpes

De Francia para el mundo, este es un platillo que, gracias a su gran popularidad, en nuestros tiempos puede encontrarse prácticamente en cualquier sitio. En nuestro país se le conoce como "crepa". Esta consiste en una tortilla fina preparada con harina de trigo, y se acompaña de ingredientes dulces o salados.

Egg Waffle

Un popular snack callejero originario de Hong Kong, reconocible por su forma de burbujas, con un exterior crujiente y un interior suave y hueco. Desde su aparición en la década de 1950 ha ganado popularidad. En México se conoce como "buñuelo de huevo".

Bánh mí

Un famoso bocadillo de la comida callejera vietnamita, el cual se prepara con baguette y harina de arroz, además de ingredientes como cebollas, cilantro, zanahorias y carne o tofu.

Ceviche

Con especial popularidad en Latinoamérica, este platillo peruano es ideal para los fanáticos de los mariscos. La comida consiste en carne marinada, generalmente de pescado, con aderezos cítricos.

Arepas

Este platillo ha ganado tanta popularidad que ha traspasado las fronteras colombianas, preparándose también en países como Panamá, Venezuela y las Islas Canarias. Este es un alimento preparado con masa de maíz molido o harina precocida, con una forma similar a la tortilla mexicana.

Choripán

Originario de Argentina, pero popular de igual forma en otros países de América Latina, este platillo es un sándwich de chorizo parrillero, servido entre pan crujiente, generalmente condimentado con chimichurri.

Suppli

Este platillo es una croqueta de arroz clásica de la cocina romana. Se prepara con carne que se recubre con pan molido y se fríe en aceite.

Tacos al pastor

Esta lista no podía dejar atrás los deliciosos tacos al pastor, característicos de la cocina de las calles de México. Originarios de Puebla, estos tacos destacan especialmente por el adobo con el que se prepara su carne.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

