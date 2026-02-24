Pensión Bienestar: ¿Cuándo inician los pagos de marzo de 2026?

El mes de marzo está próximo a comenzar, lo que significa que los beneficiarios de programas sociales como la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad recibirán depósitos, de acuerdo con el calendario de pagos por letra que publique la Secretaría del Bienestar.

Las pensiones mencionadas, impulsadas por el Gobierno de México para apoyar a grupos vulnerables en el país, benefician a millones de personas.

Ante la espera del anuncio oficial de las fechas de pagos, aquí te decimos en qué momento podría comenzar la dispersión de los recursos.

¿Cuándo inician los pagos de la Pensión Bienestar del mes de marzo?

La fecha exacta en la que comenzará la dispersión de recursos por parte del Banco del Bienestar solo podrá conocerse hasta la publicación del calendario oficial de pagos. Sin embargo, se espera que este sea anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en los primeros días de marzo, posiblemente el primer lunes del mes, y que los depósitos comiencen en esa misma fecha.

Por lo general, los calendarios de pagos son anunciados en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente son publicados en las redes oficiales del Bienestar, entre ellas el sitio web de Programas para el Bienestar .

Otro medio seguro para conocer esta información son las redes sociales de Ariadna Montiel. Cualquier anuncio fuera de estos medios se trata de una mera especulación.

Cabe señalar que, debido a que el 1 de marzo cae en domingo, un día inhábil para los bancos, la dispersión de recursos no podrá comenzar el primer día del mes.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos.

