Cada último martes de febrero se conmemora el Día Mundial de la Esterilización Animal, una fecha de carácter internacional que busca fomentar el control responsable de la población de perros y gatos, así como crear conciencia sobre la importancia del bienestar animal. Aunque el día exacto cambia cada año, su objetivo permanece: promover la esterilización como una medida efectiva para prevenir el abandono y el sufrimiento de millones de animales.

CANVA

Una iniciativa con impacto global

Esta jornada nació como un esfuerzo para reducir la sobrepoblación animal, una problemática que afecta tanto a comunidades urbanas como rurales en distintas partes del mundo. La reproducción sin control incrementa el número de animales en situación de calle, lo que deriva en problemas de salud pública, accidentes, maltrato y saturación de refugios.

Organizaciones protectoras, clínicas veterinarias y autoridades locales suelen aprovechar la fecha para realizar campañas informativas, jornadas de esterilización a bajo costo o gratuitas, y actividades educativas dirigidas a la ciudadanía.

¿Por qué es importante esterilizar?

CANVA

La esterilización es un procedimiento quirúrgico seguro que impide la reproducción. Además de contribuir al control poblacional, ofrece beneficios para la salud de los animales, como la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades reproductivas.

También puede ayudar a disminuir conductas asociadas al celo, como escaparse de casa, peleas entre machos o marcaje excesivo. Estas ventajas impactan de manera positiva tanto en la calidad de vida de las mascotas como en la convivencia con las personas.

El Día Mundial de la Esterilización Animal recuerda que el cuidado de perros y gatos no solo implica alimentación y afecto, sino también decisiones responsables. La adopción consciente, la identificación adecuada y la atención veterinaria forman parte de un compromiso integral.

El 25 de febrero (cuando coincide con el último martes del mes) se convierte así en una oportunidad para reflexionar y actuar en favor del bienestar animal, recordando que cada decisión cuenta en la construcción de una cultura de respeto y cuidado hacia las mascotas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

