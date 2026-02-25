El alto consumo de cerveza y carne roja puede elevar los niveles de ácido úrico en el organismo y aumentar el riesgo de desarrollar gota y otros problemas metabólicos. Diversos estudios han señalado que la alimentación desempeña un papel clave en la regulación de esta sustancia, producto natural de la descomposición de las purinas.

¿Qué es el ácido úrico?

El ácido úrico es un compuesto que se forma cuando el cuerpo metaboliza purinas, sustancias presentes de manera natural en algunos alimentos y también producidas por el propio organismo. Normalmente, se disuelve en la sangre, pasa a los riñones y se elimina a través de la orina. Sin embargo, cuando se produce en exceso o el cuerpo no lo elimina adecuadamente, puede acumularse y formar cristales en las articulaciones.

Esta acumulación puede desencadenar gota, un tipo de artritis inflamatoria caracterizada por dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón, especialmente en el dedo gordo del pie.

La relación con la cerveza

La cerveza contiene purinas derivadas de la levadura utilizada en su elaboración. Además, el alcohol interfiere con la eliminación del ácido úrico por parte de los riñones. Esto provoca que los niveles en sangre aumenten con mayor facilidad, especialmente cuando el consumo es frecuente o en grandes cantidades.

El riesgo no solo depende de la cantidad ingerida, sino también de factores como la genética, el peso corporal y la presencia de enfermedades como hipertensión o diabetes.

El impacto de la carne roja

La carne roja (como res, cordero o cerdo) es rica en purinas. Cuando se consume en exceso, el organismo genera más ácido úrico durante el proceso de digestión y metabolismo. Aunque no es necesario eliminarla por completo en personas sanas, los especialistas recomiendan moderar su ingesta, especialmente en quienes ya presentan niveles elevados.

Consecuencias del exceso

Niveles altos de ácido úrico (hiperuricemia) pueden provocar:

Ataques recurrentes de gota

Formación de cálculos renales

Inflamación crónica en articulaciones

Mayor riesgo cardiovascular, según investigaciones recientes

Para mantener niveles saludables de ácido úrico, expertos sugieren:

Moderar el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente cerveza.

Reducir la ingesta de carne roja y vísceras.

Aumentar el consumo de agua para favorecer la eliminación renal.

Priorizar frutas, verduras y proteínas magras.

Mantener un peso saludable y realizar actividad física regular.

Adoptar hábitos alimenticios equilibrados no solo ayuda a controlar el ácido úrico, sino que también contribuye a la salud general. La clave está en la moderación y en prestar atención a las señales del cuerpo.

