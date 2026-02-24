INAPAM: este es el descuento de Suburbia en Guadalajara para adultos mayores

La alianza entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y Suburbia continúa vigente durante este 2026, lo que quiere decir que este sector de la población puede acceder a grandes descuentos cuando presenten la credencial en sus compras en ciertas sucursales de esta cadena de tiendas departamentales en Guadalajara.

Algunas sucursales de Suburbia ubicadas al interior de la ciudad forman parte del Directorio de Beneficios del Inapam, un catálogo en línea donde se muestran todos los descuentos a los que se puede acceder con la tarjeta. Esta lista se divide en categorías como alimentación, asesoría y servicios digitales, salud, transporte, predial y agua, entre otras.

El propósito de dicho directorio es fomentar una mejor calidad de vida para las personas de edad avanzada en México, otorgándoles acceso a descuentos y precios preferenciales en productos y servicios básicos.

¿Qué descuentos ofrece Suburbia a adultos mayores con tarjeta Inapam?

De acuerdo con el documento antes mencionado, Suburbia ofrece un 5% de descuento en compras a los adultos mayores que presenten su credencial Inapam al momento de la transacción en las siguientes sucursales:

Suburbia ubicado en Avenida Federalismo # 2563, colonia Patria y Fidel Velázquez, Fábrica Atemajac, código postal 44218.

Suburbia de avenida Colón #73, colonia Guadalajara Centro, código postal 44100.

Suburbia ubicado en Boulevard General Marcelino García Barragán #2077 A-PB-02, colonia Prados del Nilo, código postal 44840.

¿Cómo se tramita la credencial Inapam?

Todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la credencial Inapam al cumplir 60 años de edad. Este procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos de atención del instituto, que se encuentran en distintos puntos del país. Para ubicar el más cercano a tu domicilio, debes acceder a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional .

El horario de atención de los módulos Inapam es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Para solicitar la credencial Inapam, debes reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto donde se llevará a cabo el procedimiento:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

Requisitos:

CURP actualizado.

Número telefónico.

Cada estado a nivel nacional puede solicitar un requisito adicional.

