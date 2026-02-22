En México, la Afore se ha convertido en uno de los principales mecanismos de protección financiera ante el desempleo. Al perder su trabajo, miles de ciudadanos han optado por retirar dinero de su ahorro; sin embargo, esta es una alternativa poco recomendada por especialistas, pues reduce el monto disponible para la pensión futura.

Cifras difundidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) revelan que los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) registraron un incremento de 20.7% entre enero de 2025 y enero de 2026.

De acuerdo con Héctor del Toro, economista investigador de la Universidad de Guadalajara, la tendencia alcista en el uso anticipado de los fondos de ahorro responde a una combinación de factores que han deteriorado la liquidez en los hogares.

Por ejemplo, la llamada "cuesta de enero" ha sido más prolongada y severa que en años anteriores, a lo que se le suma el encarecimiento de la canasta básica, superior al porcentaje que subió el salario mínimo.

¿Cuánto dinero se puede retirar de la Afore por desempleo?

El especialista reconoció que retirar dinero de la Afore puede resultar una mejor opción que solicitar un crédito bancario con intereses elevados; sin embargo, con el fin de evitar afectaciones en un futuro, recomienda considerar el retiro como un préstamo personal y comprometerse a pagarlo mediante aportaciones voluntarias.

El monto que se puede retirar de la Afore depende de la modalidad y la antigüedad de la cuenta, considerando las últimas 250 semanas de cotización.

Modalidad A (tres años con la cuenta abierta): 30 días de su último Salario Base de Cotización o el 11.5% de la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Modalidad B (cinco años o más con la cuenta abierta): Lo que resulte menor entre 90 días de su Salario Base de Cotización o el 11.5% de los recursos de la Subcuenta.

¿Cuáles son los requisitos para retirar dinero de la Afore por desempleo?

Días de desempleo: Contar con al menos 46 días naturales sin empleo desde la fecha de baja ante el IMSS.

Contar con al menos 46 días naturales sin empleo desde la fecha de baja ante el IMSS. Cotización: Tener al menos tres años con la cuenta de Afore abierta y un mínimo de dos años cotizando en el IMSS.

Tener al menos tres años con la cuenta de Afore abierta y un mínimo de dos años cotizando en el IMSS. Tiempo: No haber realizado este retiro en los últimos cinco años.

No haber realizado este retiro en los últimos cinco años. Expediente electrónico: Tener actualizado el Expediente de Identificación del Trabajador (huellas, foto e identificación) en la Afore.

Tener actualizado el Expediente de Identificación del Trabajador (huellas, foto e identificación) en la Afore. Registro: Tener una cuenta bancaria a su nombre (CLABE).

Recuerda que el retiro por desempleo afecta la pensión futura, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará un descuento proporcional en las semanas cotizadas según el monto retirado. Si no se reintegran estos recursos, la pensión final será menor. En la medida de lo posible, evita comprometer el patrimonio destinado al retiro.

MB