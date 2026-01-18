Blue Monday 2026: ¿Por qué se dice que este 19 de enero es el día más triste del año?

Cada enero aparece en el calendario una fecha que ha ganado notoriedad mundial por una razón poco alentadora: el Blue Monday o Lunes Azul, que en 2026 se conmemora este lunes 19 de enero .

Considerado popularmente como el día más triste del año , este concepto se ha difundido ampliamente en medios de comunicación, redes sociales y conversaciones cotidianas, hasta convertirse en un fenómeno de la cultura pop.

Aunque no cuenta con una fecha oficial fija, se suele ubicar en el tercer lunes de enero, bajo la idea de que la vuelta a la rutina tras las fiestas decembrinas, sumada a los días fríos y grises del invierno, crea el escenario ideal para un ánimo especialmente decaído.

El Blue Monday también es conocido como Lunes Azul. PEXELS

¿Por qué se le dice el día más triste del año al Blue Monday?

A pesar de la popularidad que ha ganado este día, surge la pregunta clave de si se trata de un fenómeno con sustento científico o de una simple tendencia contemporánea.

De acuerdo con el psicólogo Cliff Arnall, quien en 2005 ideó el concepto del Blue Monday , el tercer lunes de enero reúne una variedad de factores que resultan en que haya más probabilidades de tener un día carente de ánimo y energía.

Arnall creó una supuesta fórmula matemática para calcularlo, en la que cada variante representa un elemento de la experiencia post navideña, y se puede desglosar de la siguiente manera:

[C + (D – d)] TI/Mna

C: el factor climático

D: las deudas adquiridas durante las fiestas decembrinas

d: el dinero disponible en enero

T: el tiempo transcurrido desde las fiestas navideñas

I: la desmotivación por no cumplir los propósitos de Año Nuevo

M: Sentimiento general de falta de ganas

NA: la necesidad percibida de actuar para cambiar la vida

De esta manera, la teoría de Arnall establece que luego del periodo decembrino, que suele estar lleno de fiestas, reuniones con familia o amigos, regalos y comida, el cuerpo y la mente atraviesan por una etapa de reajuste, pues se tiene que regresar a la rutina y lidiar con los fríos y largos días de enero.

Sin embargo, aunque la explicación resulte intuitiva y realmente encaje con la experiencia de millones de personas, la teoría del Blue Monday carece de una base científica sólida. Ha sido rechazada por muchos psicólogos y neurocientíficos por contar con variables imposibles de medir y parecer arbitraria.

La teoría del Blue Monday nació como parte una campaña publicitaria. PEXELS

¿Cuál es entonces el verdadero origen del Blue Monday?

La realidad es que la teoría del Blue Monday nació como parte una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel, la cual buscaba reactivar la venta de sus paquetes durante enero, un mes llamado "flojo" o "lento" para las empresas.

La estrategia funcionó tan bien, que el concepto se esparció en la industria de la publicidad y el marketing, y ahora, dos décadas después, sigue siendo implementado por miles de marcas alrededor del mundo.

La idea es realmente muy clara y gira entorno a que si enero es un mes triste, puedes comprar algo que te hará sentirte mejor.

Aunque no hay suficiente respaldo científico, la psicología sí reconoce que enero resulta ser un mes complicado para muchas personas. No señala precisamente al llamado Blue Monday, pero sí al periodo de inicio de año en lo que la gente vuelve a establecer tanto su rutina, como su estabilidad financiera.

