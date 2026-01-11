¿Lo sabías? ESTA es la forma correcta de desechar las heces de perros y gatos

Desechar correctamente las heces de perros y gatos es indispensable para mantener la higiene del hogar, evitar enfermedades y proteger el medio ambiente.Cuando estos residuos no se tiran de la forma adecuada, se corre el riesgo de que los humanos y las mismas mascotas puedan salir afectadas por bacterias y parásitos, como el E. coli, y que se contamine el agua, suelos y aire.Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) ha informado sobre las maneras correctas de desechar las heces de tus mascotas.Las instrucciones de la SEDEMA se dividen en lo que sí debes hacer y lo que debes evitar a toda costa:Recoger las heces con bolsas de plástico que no están certificadas como biodegradables, cerrarlas y tirarlas a la basura, únicamente genera bombas de microorganismos imposibles de procesar o reciclar. Esta acción es muy dañina para el medio ambiente.En el excusado de tu casa tienes dos opciones:1. Recoger el residuo de tu mascota con papel higiénico y tirarlo todo al inodoro. Esto no será un problema, ya que en México este tipo de papel cumple con una norma que asegura que se desintegre en 5 minutos.2. Con la ayuda de pinzas, un recogedor o periódico retira el residuo y desecha únicamente las heces al inodoro. En caso de haber usado periódico, deséchalo aparte como residuo sanitario.En una composta especialEstos son sistemas que permiten procesar las heces, junto a residuos orgánicos, para convertirlo en abono para las plantas.Por otro lado, para desechar los residuos en el espacio público tienes dos opciones:¡Sí! Limpiar la orina también es importante, pues puede dañar el suelo, afectar a las plantas y alterar el comportamiento de la fauna silvestre. Para evitarlo, rocía el área con limpiadores enzimáticos o con oxígeno activo.Usa areneros en casa y elige la arena que colocarás en ellos de acuerdo con este orden de preferencia:De acuerdo con la SEDEMA, si puedes, entrena a tu michi para usar el inodoro y evita que defeque fuera de casa, pues contamina azoteas, jardineras y espacio públicos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB