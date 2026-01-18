¿Dónde colocar las hojas de laurel en casa para repeler cucarachas?

En urbes como la Ciudad de México, la aparición de plagas domésticas no está determinada únicamente por la temporada, sino también por elementos como la humedad, la acumulación de basura y el estado estructural de las viviendas.

Ante este panorama, cada vez más personas optan por alternativas económicas y naturales que reduzcan el uso continuo de insecticidas químicos. Entre ellas destaca el laurel, una planta aromática con compuestos volátiles que ha sido analizada por su posible efecto repelente de insectos y que, además, ocupa un lugar importante en prácticas tradicionales como el Feng Shui, donde se le atribuyen significados asociados con la protección y la buena suerte.

De acuerdo con el sitio especializado en eliminación de plagas tuinsectipedia, el aroma del laurel resulta desagradable para ciertos insectos, entre ellos las cucarachas. Esto se debe a aceites esenciales como el cineol y el eugenol, presentes en sus hojas.

Paso a paso para su colocación:

Puntos de entrada. Coloca hojas de laurel secas o ligeramente trituradas en esquinas, marcos de puertas y ventanas, zonas por donde suelen ingresar los insectos.

Áreas húmedas y oscuras. Sitúalas detrás de electrodomésticos como el refrigerador, el horno o el microondas, así como debajo del fregadero y cerca de tuberías.

Espacios de almacenamiento. Introduce algunas hojas en armarios, despensas y cajones para evitar que las cucarachas se instalen en lugares donde se guarda comida.

Especialistas en entomología de universidades estadounidenses, como la University of California Agriculture and Natural Resources, señalan que los repelentes botánicos pueden ser útiles como medida complementaria, siempre que se acompañen de una correcta higiene del hogar.

Más allá de su función práctica, el laurel también se asocia con la purificación de la energía y la atracción de prosperidad, de acuerdo con creencias populares y principios del Feng Shui.

Lee también: Alimentos que causan inflamación de articulaciones y cómo solucionarlo

Usos recomendados

Protección energética. Coloca hojas de laurel detrás de la puerta principal o en las esquinas del hogar para favorecer un ambiente equilibrado.

Prosperidad. Sitúa hojas en la llamada esquina de la riqueza (ubicada al fondo a la izquierda desde la entrada principal) o dentro de la cartera como símbolo de abundancia.

Armonía y descanso. Guardar laurel en cajones, armarios o debajo de la almohada es una práctica asociada con la tranquilidad y el buen descanso.

Instituciones dedicadas al estudio del Feng Shui, como el International Feng Shui Guild, explican que estos elementos funcionan como símbolos que refuerzan la intención de orden y bienestar en el espacio.

Consideraciones finales

El laurel no es una solución definitiva para eliminar plagas, pero puede ser un aliado natural cuando se combina con limpieza constante, manejo adecuado de residuos y sellado correcto de alimentos. Su uso responsable permite reducir la dependencia de químicos y, al mismo tiempo, integrar prácticas culturales orientadas al equilibrio del hogar.

NA