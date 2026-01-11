¿Qué usos se le puede dar a la fécula de maíz en la cocina?

Aunque la fécula de maíz suele estar presente en las alacenas de las familias mexicanas, en muchas de ellas todavía son desconocidos los usos de este ingrediente a la hora de cocinar.

En este escenario, y porque realmente es útil en la cocina, aquí te decimos para qué sirve la fécula de maíz.

¿Harina o fécula de maíz?

La harina de maíz y la fécula de maíz tienen una textura muy similar, e incluso están hechas de lo mismo; sin embargo, y como aclara Healthline, esto no es suficiente para que sean intercambiables en una receta.

Las principales diferencias entre harina y fécula de maíz yacen en sus aportes nutrimentales, sabores, y usos. Además, y aunque ambas se elaboran a partir de maíz, solo la harina de maíz hace uso del grano entero.

¿Qué es la fécula de maíz?

Aunque ahora entiendes que la harina de maíz no es lo mismo que la fécula, la pregunta persiste. A ello, Serious Eats responde que la fécula de maíz en un "polvo fino de color blanquecido, sin aroma o sabor, y derivado del endospermo del maíz".

Es decir, no se usa todo el grano, solamente la parte amilácea. Por ello, Se considera que la fécula de maíz es casi un almidón puro.

¿Para qué sirve la fécula de maíz?

Fuentes como Serious Eats señalan que uno de los principales usos de la fécula de maíz es para espesar las salsas, o agregar a mezclas para freír y lograr un acabado crujiente.

Y esto se debe justo a que, si bien no altera el sabor de los platillos, es perfecto para cambiar la textura de tus alimentos. Ello debido a su alto contenido de polisacáridos como la amilosa y amilopectina que, según Serious Eats, fungen como una especie de "gelatinizador".

¡Pero eso no es todo! No solo se usa para espesar platillos, también tiene otras aplicaciones en la cocina que sin duda vas a querer aprovechar, tales como:

Ayuda a dar estabilidad a las mezclas de grasa y agua, evitando que se separen.

Permite que la carne frita quede suave y jugosa al crear una capa que recubre la carne y crea una mayor superficie de contacto al cocinar.

En recetas de repostería, permite que las galletas salgan del horno suaves pero crujientes.

