¿Cuáles son los signos de intoxicación en perros y qué debe hacerse?

Saber cuáles son las señales de intoxicación en perros y cuál es la forma correcta de actuar es indispensable para sus dueños, ya que ante un descuido, en segundos, los caninos pueden ingerir sustancias tóxicas que podrían poner en riesgo su vida.La intoxicación en perros puede producirse por la exposición, ingestión, inyección o inhalación de sustancias tóxicas. La gravedad del cuadro varía según la toxicidad del producto, la vía de ingreso al organismo, la cantidad absorbida y la edad del animal.Los signos de una posible intoxicación varían según la sustancia y la cantidad ingerida. A menudo incluyen vómitos, diarrea, salivación excesiva, debilidad, somnolencia, falta de coordinación, temblores, convulsiones, cambios en el color de las encías o respiración anormal. Incluso si no observas todos estos síntomas, cambios inusuales en el comportamiento merecen atención veterinaria.El Hospital Veterinario Puchol, comparte algunas recomendaciones en caso de que identifiques señales de intoxicación en tu compañero peludo. A continuación, te dejamos los pasos detallados de lo que debes o no hacer.Diversos veterinarios y especialistas coinciden en que debes evitar remedios caseros, como dar leche con limón o intentar provocar el vómito sin supervisión profesional. Estas prácticas pueden irritar aún más el sistema digestivo o agravar el daño causado por la sustancia tóxica.Entre las principales recomendaciones para evitar una intoxicación están: guardar medicamentos, productos de limpieza, insecticidas y químicos fuera del alcance del perro, así como evitar alimentos peligrosos como chocolate, uvas, cebolla o edulcorantes artificiales. También es fundamental identificar plantas tóxicas en casa o jardín, así como mantener la basura cerrada.Una vez en manos de un profesional, el tratamiento dependerá del tipo de tóxico. Puede incluir la administración de líquidos intravenosos, medicamentos específicos, carbón activado para limitar la absorción de sustancias nocivas o procedimientos más especializados según la gravedad del caso.Finalmente, actuar con rapidez y con información confiable puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del animal, además de reducir posibles secuelas. La prevención y la atención veterinaria oportuna siguen siendo las principales herramientas para proteger la salud de los perros.