Así puedes limpiar el microondas sin esfuerzo ni productos químicos

La limpieza a fondo del hogar suele quedar en segundo plano debido a la falta de tiempo o a lo complicado que resulta asear algunos electrodomésticos. Uno de los casos más comunes es el microondas, un aparato de uso cotidiano en la cocina que, pese a su frecuencia de uso, rara vez recibe una limpieza adecuada. Con el paso del tiempo, el vapor, la grasa y los residuos de alimentos se acumulan en su interior, especialmente en el vidrio y las orillas de la puerta, generando manchas difíciles de remover si no se actúa con oportunidad.

No obstante, mantenerlo limpio no requiere productos químicos agresivos ni grandes esfuerzos. Hay alternativas caseras que utilizan el vapor para desprender la suciedad de forma sencilla, apoyándose en ingredientes básicos que normalmente ya están disponibles en casa.

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza y organización del hogar Cleanipedia, este tipo de técnicas no solo resultan eficaces, sino que también ayudan a prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Este método es uno de los más recomendados por su efectividad para remover grasa y neutralizar olores.

Ingredientes necesarios:

Una taza de agua Una o dos cucharadas de vinagre blanco Un recipiente apto para microondas Un paño de microfibra o esponja suave

Paso a paso:

Primero, mezcla el agua con el vinagre en el recipiente. Colócalo dentro del microondas y calienta a máxima potencia durante entre tres y cinco minutos.

Una vez finalizado el tiempo, deja el recipiente dentro con la puerta cerrada durante unos minutos adicionales para que el vapor actúe sobre la suciedad adherida.

Después, retira el recipiente con cuidado y pasa un paño húmedo por la puerta, tanto por la parte interna como externa.

La grasa y las manchas se desprenderán con facilidad, sin necesidad de frotar. Finalmente, seca la superficie con un paño limpio para evitar marcas.

Para quienes prefieren evitar el olor del vinagre, el limón es una excelente opción. Basta con llenar un recipiente con agua, exprimir uno o dos limones y añadir las cáscaras.

El procedimiento de calentado y reposo es el mismo, y además deja un aroma fresco en el interior del aparato.

Este método funciona gracias al vapor, que ablanda los restos incrustados y permite retirarlos sin dañar el vidrio. Además, tanto el vinagre como el limón poseen propiedades desinfectantes que contribuyen a una limpieza más higiénica.

Es importante evitar el uso de esponjas metálicas o productos abrasivos, ya que pueden rayar el vidrio o dañar los bordes. También se recomienda limpiar la puerta con el microondas desenchufado para evitar riesgos eléctricos.

Lo ideal es realizar esta limpieza al menos una vez por semana o cada vez que se detecten salpicaduras visibles. De esta forma, se evita la acumulación de suciedad y se mantiene el microondas en óptimas condiciones por más tiempo.

