¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad este 2025?

Uno de los elementos más representativos de la temporada decembrina es el árbol de Navidad, cuya fecha de colocación varía de acuerdo al hogar. Con el inicio del mes de noviembre, las familias buscan el momento para poner esta decoración, por ello, aquí te decimos cuál es la fecha indicada, según la Arquidiócesis de México.

¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad?

En su editorial "Desde la Fe", la Arquidiócesis de México señaló que la fecha adecuada para colocar el árbol de Navidad es el primer domingo de Adviento, es decir, el próximo 30 de noviembre. De acuerdo con la comunidad eclesiástica, poner la decoración navideña en este día simboliza el inicio de la preparación espiritual para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.

El Adviento, del latín adventus, que significa "venida", es el primer periodo del año litúrgico cristiano, y consiste en el tiempo de espera para la celebración del nacimiento de Jesucrito. Significa un tiempo de reflexión, oración y esperanza durante los cuatro domingos previos a la Navidad.

Aunque esta es la recomendación de la Arquidiócesis, algunas personas prefieren poner el árbol el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Esta fecha, que busca honrar a la Virgen María como madre de Jesús, marca el inicio de la temporada navideña.

Además de agregar decoraciones que aporten luz, color y textura al árbol, un elemento imprescindible, desde la tradición católica, es una estrella o un ángel en la punta. Estos representan la estrella de Belén o el ángel que anunció el nacimiento de Jesús.

"Desde la Fe" también indica que el Nacimiento puede colocarse al inicio de la época de Adviento. Su lugar depende de cada familia; algunas lo ponen debajo del árbol, otras en un lugar aparte.

¿Cuándo se debe quitar el árbol de Navidad?

La Arquidiócesis de México no señaló una fecha exacta para retirar esta decoración, aunque puede realizarse después de la Navidad, o esperar hasta que pase el Día de Reyes. Algunas personas deciden quitarlo después del 2 de febrero, Día de la Candelaria.

