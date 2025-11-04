El calendario de pagos de la Pensión Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre del 2025 fue anunciado formalmente la mañana del lunes por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con esto, se confirmó que la dispersión de recursos se suspenderá un día.

La entrega de los montos, a cargo del Banco del Bienestar, se lleva a cabo desde el 3 de noviembre, y concluirá el 27 de noviembre próximo.

¿Cuándo y por qué se suspenderá el pago de la Pensión Bienestar en noviembre?

Como es habitual, los depósitos se realizan de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las y los derechohabientes.

El calendario de pagos para los depósitos de las distintas pensiones del Bienestar y el programa para hijos de madres trabajadoras excluye el lunes 17 de noviembre, puesto que ese día las instituciones financieras en México, incluido el Banco del Bienestar, no operan, debido a que es festivo. Dicha fecha es considerada de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Aunque este suceso histórico en realidad se celebra el 20 de noviembre, por ley se recorre al tercer lunes de noviembre para formar un puente, y que los trabajadores, al igual que los estudiantes, tengan la posibilidad de tener un periodo de descanso más amplio.

Después de esta fecha, la dispersión de recursos económicos se reanudará el martes 18 de noviembre.

¿Qué programas del Bienestar reciben pago en noviembre y de cuánto?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

A partir del día del depósito, las y los beneficiarios pueden disponer de los recursos.

