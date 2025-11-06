En el Centro Histórico de Mazatlán, se abre una puerta al pasado y a la imaginación con La Mansión Pirata, un museo que invita a los visitantes de todas las edades a adentrarse en un mundo de corsarios, abordajes y tesoros ocultos.

La Mansión Pirata. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Con nueve salas temáticas, esta experiencia inmersiva convierte cada paso en una aventura, del Galeón de Santa Ana a las batallas navales del Pacífico, de la mano de un guía que interpreta a un auténtico pirata y comparte relatos de leyendas y saqueos que marcaron la historia del puerto.

Ubicada en Calle General Ángel Flores 700 esquina Carnaval, La Mansión Pirata ocupa una finca histórica que fusiona arquitectura original con ambientación temática.

A lo largo del recorrido se aprecian mapas antiguos, monedas, banderas, piezas de mobiliario histórico y escenografías evocadoras que trasladan al visitante al siglo XVI y XVII.

¿Qué hace única esta experiencia?

Un guía que se convierte en tripulación que hace al visitante parte del relato y la historia.

Nueve salas temáticas que recrean la vida pirata, desde el desembarco del corsario Thomas Cavendish en 1587 hasta el contrabando marítimo del Pacífico.

Una tienda del tesoro con souvenirs especiales como monedas, mapas, banderas y artefactos para llevar un recuerdo con historia.

Escenarios ideales diseñados para capturar fotos y momentos memorables.

El museo ya se encuentra abierto al público y su inauguración oficial será en diciembre de 2025, con música, ambientación y actividades especiales.

Con La Mansión Pirata, Mazatlán suma un nuevo atractivo que combina historia y diversión. Una experiencia única en Latinoamérica está lista para ser descubierta en el puerto más legendario del Pacífico.

La Mansión Pirata

Dirección: General Ángel Flores 700 esquina Carnaval en Mazatlán, Sinaloa.

Teléfono: 669 250 9557.

Horario: L-MIé.-J 11:00 a 20:00 hrs. V-D 11:00 a 20:30 hrs.

Boletos: $300 adultos. $250 Niños de cuatro a 12 años y tercera edad.

Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM