Así debes prevenirte si vas a comprar un auto usado

Adquirir un automóvil usado puede representar una gran oportunidad, siempre que se tomen las precauciones necesarias. Para garantizar una compra acertada, es esencial realizar una revisión detallada y formular las preguntas adecuadas al vendedor.

A continuación, te ofrecemos una guía práctica con los pasos clave para protegerte al momento de comprar un vehículo de segunda mano.

Preguntas clave al vendedor:

Motivo de la venta: Averigua por qué se vende el coche. ¿Existe algún problema oculto o es simplemente un cambio de vehículo?

Historial de propietarios: ¿Cuántos dueños ha tenido el coche?

Documentación:

* ¿Tiene factura original o es refacturado?

* ¿Están todos los papeles en regla? Esto incluye la tarjeta de circulación, la verificación, las tenencias y el seguro.

Mantenimiento y reparaciones:

* ¿Cuál es el historial de mantenimiento?

* ¿Ha tenido choques o reparaciones mayores?

* ¿Tiene llaves originales?

Revisión mecánica del vehículo:

* Último servicio: ¿Cuándo fue el último servicio del coche?

* Testigos en el tablero: Revisa si hay algún testigo encendido en el tablero.

* Frenos y amortiguadores: Checa el estado de los frenos y los amortiguadores.

* Cambio de llantas: ¿Cuándo fue el último cambio de llantas?

* Ruidos: Presta atención si hay algún ruido al arrancar o al manejar.

* Opinión profesional: Es altamente recomendable llevar un mecánico de confianza para que revise el coche.

Aspectos administrativos y legales:

* Multas: Verifica si el coche tiene multas.

* Titularidad: ¿El coche está a nombre del vendedor? Si no es así, se requiere una carta poder del dueño y su identificación vigente.

* Número de serie: Revisa personalmente que el número de serie coincida con la tarjeta de circulación.

* Reporte de robo: Verifica que el coche no tenga reporte de robo.

No te apresures en la compra hasta que estés 100% seguro de todos estos puntos. Esta información te ayudará a tomar una decisión informada y a prevenir posibles inconvenientes.

