¿Cuántas calorías tiene una taza de café con leche?

El café no solo es una bebida deliciosa y estimulante, sino que también ofrece múltiples beneficios para el cuerpo y la mente. Diversos estudios sugieren que puede contribuir a una vida más larga, proteger la salud del hígado, combatir células cancerígenas, mejorar el rendimiento físico. Además, y por si fuera poco, su sabor es irresistible.

Sin embargo, su efecto positivo puede verse afectado por lo que le añadimos. Los azúcares, edulcorantes artificiales o las versiones más elaboradas —como los cappuccinos y lattes cargados de jarabe dulce— pueden introducir calorías extra. En esta nota te contamos cuántas calorías te aporta, por ejemplo, una taza de café con leche.

Latte 480 ml 180 calorías Capuchino 480 ml 130 calorías Moca 480 ml 330 calorías

Estas son las calorías que te aporta un café con leche

Una taza de café con leche (aproximadamente 220 ml), sin azúcar, aporta cerca de 120 calorías, lo que la convierte en una excelente opción para acompañar el desayuno. Pero al añadir una cucharadita de azúcar, sumas unas 16 calorías más, aparte, el tipo de leche que elijas también influye considerablemente en el total calórico:

Leche entera: 150 calorías por taza.

150 calorías por taza. Leche descremada: 90 calorías.

90 calorías. Leche de almendras: 30 calorías.

Aun así, la leche entera puede ayudarte a sentirte saciado por más tiempo y evitar picar entre comidas.

La recomendación, como siempre, es optar por versiones más ligeras —como la leche semidescremada o vegetal— puede ser una buena estrategia si tomas varios cafés al día. Pero si tu consumo es moderado, la diferencia en tu dieta total no será tan significativa. Lo importante es encontrar un equilibrio entre el placer de disfrutar tu café y el cuidado de tu salud.

