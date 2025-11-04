Navidalia , el parque temático navideño, celebrará su sexta edición del 5 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026 en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria, reafirmando su lugar como uno de los eventos más esperados de la temporada. Debido a lo cercano de su regreso a Guadalajara, los organizadores del evento ya tienen boletos disponibles en preventa a precios imperdibles.

Este año, el parque se volverá a dividir en 4 mundos temáticos —Posada Mexicana, Mundo Nórdico, Mundo Europeo y Mundo del Medio Oriente— además de su espectáculo principal, Canticorum.

En la Posada Mexicana, el público podrá recorrer un pueblo típico decorado con luces y colores; disfrutar de buñuelos, ponche, pozole y tamales, y participar en la Gran Posada, donde más de mil voces interpretarán las letanías tradicionales.

El Mundo Nórdico recreará paisajes nevados inspirados en la mitología escandinava, con figuras fantásticas y el Camino de Hielo, donde los asistentes podrán patinar bajo la iluminación invernal.

En el Mundo Europeo, el recorrido incluirá el Gran Árbol de Navidad, un espectáculo musical acompañado de un mercado con gastronomía y artesanías típicas del continente.

Por su parte, el Mundo del Medio Oriente ampliará su espacio y sumará un nuevo espectáculo visual con actos escénicos y proyecciones luminosas. El recorrido en barcaza llevará a los visitantes a los orígenes de la Navidad, entre aromas de especias, incienso y mirra, además de un mercado árabe con alimentos y productos característicos de la región.

El espectáculo Canticorum volverá a ser el eje artístico del parque. Inspirado en la Alta Edad Media, reúne a más de 30 artistas entre solistas, coro y orquesta, quienes interpretan piezas clásicas en sus idiomas originales.

Los precios son los siguientes:

Precios de PREVENTA a partir del 15 de octubre del 2025:

General Adulto (+13 años): 711 pesos

General Niño (4 a 12 años): 351 pesos

Comfort Pass Adulto (+13 años): Mil 548 pesos

Comfort Pass Niño (4 a 12 años): 828 pesos

Niños de 0 a 3 años no pagan

Precios de VENTA regular:

General Adulto (+13 años): 790 pesos

General Niño (4 a 12 años): 390 pesos

Comfort Pass Adulto (+13 años): Mil 720 pesos

Comfort Pass Niño (4 a 12 años): 920 pesos

Niños de 0 a 3 años no pagan

Accede a la página principal del evento navideño en Guadalajara en el siguiente enlace.

*Los precios no incluyen cargo por servicio de Boletomóvil.

El parque abrirá de domingo a jueves de 19:00 a 00:00 horas, y viernes y sábado de 19:00 a 01:00 horas, permaneciendo cerrado los días 8, 9, 15, 16 y 24 de diciembre.

