Navidad 2025: Tendencias de decoración para esta temporada

La temporada navideña de 2025 trae consigo una paleta renovada para la decoración: los diseñadores de interiores y las marcas especializadas coinciden en que este año se apuesta por armonías más reflexivas, texturas ricas y tonos alejados del verde-rojo clásico, sin descartarlo por completo.

Tonos cálidos y neutros: “Earthy Indulgence”

Una de las combinaciones que más se repite para 2025 es el uso de beige, marrón suave, verde oliva y terracota. Según el blog de tendencias de interiores:

“Mocha Mousse + Champagne + Olive Green + Terracotta” son ideales para una estética sofisticada y acogedora.

El tono marrón “Mocha Mousse”, además, fue elegido por Pantone como el Color del Año 2025, aludiendo al confort sensorial y la indulgencia ligera. Cómo usarlo: Decoraciones con piezas de terciopelo en marrón, cintas champagne, adornos de madera, ramas de olivo; mesas vestidas con manteles terracota.

Elegancia oscura: “Mystical Twilight”

Otra tendencia fuerte es la paleta con tonos oscuros y dramáticos: gris carbón, plata lunar, borgoña profundo, y azul-violeta. Según los estilistas, buscan un ambiente glamuroso y sofisticado. Cómo usarlo: Árboles con adornos en borgoña y plata, cintas de terciopelo gris oscuro, luces blancas cálidas para contraste, y centros de mesa con tonos metálicos.

Pasteles y tonos suaves: “Whimsical Serenity”

Para quienes buscan una atmósfera más ligera y soñadora, la estética de pasteles vuelve con fuerza: lavanda suave, menta, blanco cremoso y rosado dorado. Cómo usarlo: Coloca adornos en tonos menta y lavanda, mezcla cintas rose gold, añade luces led blancas, y apuesta por texturas claras: manteles blancos, cojines suaves, árboles con ramas “desnebuladas”.

Naturalismo refinado: “Rustic Elegance”

Finalmente, el vínculo con lo natural se refuerza en esta temporada. La combinación de tonos como cedro, marrón Oxford, blanco escarchado, azul petróleo y ámbar reivindican una estética de bosque invernal. Cómo usarlo: Usa adornos de madera, frutas secas, cuerdas de arpillera, cintas de lana, árboles con acabado escarchado o blanco, y detalles en azul profundo para contraste.

Clásicos con matíz

Aunque los modelos tradicionales como el rojo-verde-oro siguen presentes, para 2025 se recomienda usarlos de forma más intencionada y con texturas modernas, en lugar de replicar el estilo de siempre.

Mezcla texturas: Terciopelo, madera, metálicos, pantones mate y brillantes.

No temas combinar paletas: Por ejemplo, puedes integrar acentos pastel dentro de un esquema “Earthy Indulgence” para frescura visual.

Adapta tu espacio: Si tu decoración es tradicional, añade un toque de los nuevos tonos.

Con información de Elle Decor, Stone Gable y Blog Veranda

