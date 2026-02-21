Cruz Roja Mexicana: Por qué se conmemora hoy 21 de febrero

El 21 de febrero de 1910 quedó marcado en la historia del país como la fecha en que se oficializó la creación de la Cruz Roja Mexicana mediante decreto presidencial. Con este acto, México se sumó al movimiento internacional de asistencia humanitaria impulsado por la Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo objetivo es brindar ayuda neutral y desinteresada en situaciones de emergencia, desastres y conflictos.

Desde sus inicios, la institución se ha enfocado en ofrecer atención médica prehospitalaria, auxilio en casos de desastre y capacitación en primeros auxilios. A lo largo de más de un siglo, su labor ha sido fundamental en terremotos, huracanes, accidentes y otras contingencias que han puesto en riesgo a la población mexicana. Además de la atención inmediata, la Cruz Roja Mexicana promueve campañas de donación voluntaria, formación de paramédicos y programas de prevención.

Su consolidación en 1910 representó un paso importante para fortalecer la organización de servicios de socorro en el país, especialmente en un contexto histórico complejo. Con el paso del tiempo, la institución se convirtió en un referente de apoyo comunitario y solidaridad.

